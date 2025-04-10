30. Marble İzmir Fuarı'nda Katılımcılara Ödül - Son Dakika
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30. Marble İzmir Fuarı'nda Katılımcılara Ödül

İzmir'de düzenlenen 30. Marble Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda, fuarın gelişimine katkıda bulunan 44 firmaya plaket verildi. Ödül törenine katılanlar arasında Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Kurucu Başkanı Yusuf Türkmen'in torunu da yer aldı.

10.04.2025 11:17  Güncelleme: 11:22
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(İZMİR) - Bu yıl 30'uncu yaşını kutlayan Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın ilk yılından bugüne kadar yanında olan katılımcı firmalar unutulmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay; Marble İzmir'in gelişmesinde katkısı olan Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Kurucu Başkanı Yusuf Türkmen'in adını taşıyan torunu ve Prof. Dr. Faruk Çalapkulu başta olmak üzere 44 firmaya 30'uncu yıl plaketi verdi.

İzmir fuarcılığının yapı taşlarından, 30'uncu yaşını kutlayan Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, dünyayı İzmir'de buluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 9-12 Nisan tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda ayrıca anlamlı bir vefa örneği sergilendi.

Temelleri 1989 yılında "İzmir Mermer Günleri 89" adıyla atılan, 1995 yılından bu yana ise fuar olarak düzenlenen Marble İzmir'in yolculuğuna eşlik eden firmalar unutulmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 yıldır fuara katılan firma sahiplerine plaket verdi. Agora Örenyeri'nde Başkan Tugay'ın ev sahipliğinde yapılan 30'uncu yıl ödül törenine; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin, Tüm Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, fuara gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler katıldı.

30. yıl ödülünü torunu aldı

Başkan Tugay törende Marble İzmir'in gelişmesinde katkısı olan, 1991 yılında bir trafik kazasında hayata veda eden Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Kurucu Başkanı Yusuf Türkmen'in kendi adını taşıyan torunu Yusuf Türkmen ve Prof. Dr. Faruk Çalapkulu başta olmak üzere 44 firmaya 30. Yıl yazılı plaket takdim etti.

Müzik dinletileri ile renklenen gecede Başkan Tugay, fuar katılımcılarıyla sohbet etti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 30. Marble İzmir Fuarı'nda Katılımcılara Ödül - Son Dakika

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