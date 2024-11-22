31. İstanbul Türk Müziği Festivali Başlıyor

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İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi (MÜZDAK) tarafından düzenlenen 31. İstanbul Türk Müziği Festivali 30 Kasım'da başlıyor.

MÜZDAK'tan yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık'a devam edecek festival, Bakırköy, Kartal ve Gebze arasındaki farklı kültür merkezlerinde müzikseverlerle buluşacak.

Müzik dernek ve vakıflarının, belediye ve özel korolarının, TRT ve misafir sanatçıların sahne alacağı festivalin düzenleme kurulunda Nihat İncekara, Hikmet Özkahraman, Hayrettin Çaycı, Oğuz Ergüngör, Vedat Çakır ve Murat Kerim Erbaş gibi çok sayıda isim yer alıyor.