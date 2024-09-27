31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali\'nde Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

Adana'da düzenlenen 31. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri, usta oyuncular Demet Akbağ ve Uğur Polat'a verildi. Törende, birçok sanatçı ve siyasetçi de yer aldı. Festivalin onurunu ve heyecanını vurgulayan konuşmalar yapıldı.

27.09.2024 12:50  Güncelleme: 12:51
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(ADANA) - 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" usta oyuncular Demet Akbağ ve Uğur Polat'a verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nin Onur Ödülleri Töreni, Esas 01 Performans Gösteri Merkezi'nde (PGM) yapıldı. Altın Koza'da ilk onur ödülünü usta oyuncu Uğur Polat, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri üyesi oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ'un elinden aldı. Demet Akbağ'a ise ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takdim etti.

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci'nin üstlendiği geceye, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yürütme Kurulu üyeleri, jüri üyesi oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, sanatçı Emel Müftüoğlu, Fulya Terim, çok sayıda sinema emektarı, siyasiler, bürokratlar, sanatseverler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve Adanalılar katıldı.

Gecede konuşan Başkan Karalar, şunları söyledi:

"Sanat öngörüsü yüksek, sanat sevgisi konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alan Adanalı kardeşlerim… Muhteşem bir festivalde sizlerle birlikte olmanın onurunu, gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Her sene çıtayı daha da yükselterek; daha heyecanlı, daha çok konuşulan ve ünü daha çok yayılan bir festival yapmanın, Belediye Başkanı olarak onurunu yaşıyorum. Türkiye'de bir marka olan Altın Koza Film Festivali ülke sınırlarını aşarak Avrupa'da da konuşulmaya başlandı. Festivale hafta başında Orhan Kemal Emek Ödülleri ve Nilüfer Konseri ile başladık. 5 bine yakın Adanalı vardı. Çok sevinçli ve heyecanlıydılar çünkü hepsi sanatsever.

Yakın zamanda Tomris Giritlioğlu'nu, Genco Erkal ağabeyimizi, Türker İnanoğlu'nu, Arif Keskiner'i, Murat Soydan'ı, Ayla Algan'ı, Ahmet Uğurlu'yu ve Birsen Kaya'yı kaybettik. Hepsini, diğer kaybettiğimiz sanatçılarımızı rahmet ve saygı ile anıyorum. Bizim cüzi bütçelerle ortaya koyduğumuz filmler, milyonlarca dolar harcanan dünya sinema sektörü ile yarışır hale geliyor ve ödül alıyor. Takdir ediyorum. Bu gururu bana yaşatan sizlersiniz, sanat sevginizle, seçiciliğinizle, Cumhuriyet kenti olmanızla, Atatürk sevginizle... Sizinle olmaktan, Adanalı olmaktan gurur duyuyorum."

Mehmet Aslantuğ ise "Hem edebiyatın hem şiirin hem de sinemanın en bereketli coğrafyasındayız. Tadını çıkarıyoruz. Adanalıların ev sahipliğine uzun süredir tanıklık ediyorum, sağ olun var olun" dedi.

Törende ödülünü alan Demet Akbağ, sanatçı Emel Müftüoğlu'nu sahneye davet etti. Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu, Demet Akbağ'ın başrolünde yer aldığı "Neredesin Firuze" filminden "Ya Evde Yoksan"' şarkısını söylerken Demet Akbağ da koroya eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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