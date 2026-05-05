32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala\'da tanınmaz hale geldi

ABD’nin New York kentindeki Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlenen 2026 Met Gala, dikkat çekici kostümlerle kırmızı halıda görsel bir şölene sahne oldu. Geceye katılan isimler arasında Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny, sıra dışı görünümüyle öne çıktı.
Grammy ödüllü 32 yaşındaki sanatçı, galaya özel hazırlanan protez makyajla yaşlı bir erkek görünümüne büründü. Yüz hatlarının yanı sıra ellerindeki detaylara kadar uygulanan yaşlandırma çalışması, şarkıcıyı neredeyse tanınmaz hale getirdi.
Bad Bunny, tamamen siyah özel dikim smokini ve boynuna bağladığı büyük fiyonkla kırmızı halıda boy gösterdi. Sanatçı, bu tercihiyle tasarımcı Charles James’in 1947 tarihli “Bustle” elbisesine gönderme yaptı. Kombinini bastonla tamamlayan şarkıcı, performatif tarzını kostümüyle de sürdürdü.
Ünlü şarkıcının dikkat çeken dönüşümüne, daha önce Heidi Klum’un sıra dışı Cadılar Bayramı kostümlerinde imzası bulunan makyaj sanatçısı Mike Marino imza attı.
Bad Bunny, şubat ayında NFL’in şampiyonluk maçı Super Bowl’un devre arası gösterisinde sahne alarak geniş yankı uyandırmıştı. Tamamen İspanyolca şarkılardan oluşan performansı sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerine hedef olan sanatçı, sahnesinde doğrudan yanıt vermek yerine “Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir” mesajını paylaşmıştı.
