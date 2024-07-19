35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor

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Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali", 29 Temmuz-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Şile bezinin önemine işaret ederek, "Biz Şile bezini, Şile'nin kendi kültürünü ön plana çıkarmaya çalışıyoruz yani 'Köklerine dön.' diyoruz. Çünkü bizim köklerimiz Şile bezidir. Bir Şile çocuğu olarak ben de anneannem ve babaannemin dokuduğu Şile bezi ile yoğruldum. Şile'de yaşayan sanatçılarımız var. Onlarla birlikte bir kültür festivali yapmak istiyoruz. Şile bezinin daha çok duyurulmasını istiyoruz. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de değil, Şile bezini dünyada duyurmak istiyoruz." dedi.

Kabadayı, festivalin 7 gün süreceğini belirterek, "Sonrasında 2 gün de Ağva'da olacak. Yani 11 Ağustos'a kadar Şile'de çok şenlikli bir vakit geçireceğiz. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Özellikle Şile bezini hiç görmeyen, hiç giymeyen vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bir görsünler, bilsinler. Bu sıcakta nasıl serin tutuyor Şile bezi, onlar da bunu yaşasın." şeklinde konuştu.

Şile'nin Zeki Müren ve İsmet Ay gibi sanatçıların katkılarıyla kültür, sanat ve resimle yoğrulduğunu sözlerine ekleyen Kabadayı, şöyle devam etti:

"Şile bezi sadece dokunulmuş kumaş değil. Geçmişten günümüze uzanan bir mirasın da kendisidir. Coğrafi işaretle taçlanan Şile bezi doğallığı, sağlığı ve özgünlüğüyle dünya çapında tanınmayı hak eden kültür hazinesidir. Festival boyunca ziyaretçilerimizi büyüleyici etkinlikler, canlı konserler, göz alıcı sergiler ve eğitici atölye çalışmalarıyla dolu bir program bekliyor. Ziyaretçilerimiz, Şile'nin tarihi sokaklarında gezerken Şile'deki ustaların el emeği göz nuru eserlerini yakından inceleyebilecek."

Panel, atölye, sergi ve gösterilerin düzenleneceği festivalde, "Bir Baba Hamlet" oyunu, Sıla, Melek Mosso, Can Bonomo, Buray, BaBa ZuLa, Volkan Konak, Sena Şener, Atiye, Gazapizm, Zeynep Bakşi Karadağ, Erdal Erzincan ve Ece Dağıstan, Jamal Aliyev konserleri, uluslararası dans gruplarının gösterileri, Şile bezi defileleri sanatseverlerle buluşacak.

Festival hakkında

Türkiye'nin eski festivallerinden biri olan etkinlik, 1984'ten bu yana devam ederken, bazı yıllarda ise doğal afet ve savaş gibi nedenlerle ertelendi.

Şile'nin değerlerini, kültürünü, kültürel mirasını korumayı ve tanıtmayı amaçlayan festivalin, bölge halkının ekonomik ve sosyal yaşamının zenginleşmesine katkı sağlaması, Şile'nin ticari ve turizm potansiyelini artırarak bölgeye canlılık kazandırması hedefleniyor.

Yerel ve uluslararası düzeyde katılımcıları ağırlayan festival, yerel geleneklerin ve el sanatlarının korunmasını ve toplumsal farkındalığın artmasını sağlarken, yeni kültürel ifadelere de olanak sunuyor.