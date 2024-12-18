81 şehrin dijital ikizleri çıkarılacak - Son Dakika
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81 şehrin dijital ikizleri çıkarılacak

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan '3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi', şehirlerin dijital ikizlerinin çıkarılmasını sağlayarak, vatandaşların yapılarla ilgili güvenilir bilgiye ulaşımını kolaylaştıracak. Proje, akıllı şehirler için altyapı oluşturacak ve afet yönetiminde kullanılacak.

18.12.2024 14:46  Güncelleme: 15:56
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi" yeni yılla birlikte hayata geçiyor. Şehirlerin dijital ikizlerinin çıkarıldığı proje ile vatandaşların yapılarla ilgili doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması kolaylaştırılacak.

PROJE AFET YÖNETİMİNDE DE ETKİLİ OLACAK

Akıllı şehirler için önemli bir altyapı oluşturacak proje ile mevcut yapı stokunun tespiti ve takibi, tapu, kadastro, adres, 3 boyutlu bina verilerinin üretilerek belediye ve diğer kamu kurumlarının verileriyle entegre edilmesi sağlanacak. Proje, ayrıca deprem, sel ve heyelan gibi afetlerin yönetiminde de fayda sağlayacak. Afetle mücadeleyi de hızlandıracak 3 boyutlu kadastro ile afet sonrası arama kurtarma çalışmalarında doğru yerde ve erken müdahale imkanı elde edilecek. Ayrıca, hasar tespit çalışmalarında da doğru veriye hızlıca ulaşılacak.

Öte yandan tapu kayıtlarıyla gerçek kullanım arasındaki fark da tespit edilecek. Şehir planlama, arazi yönetimi, mühendislik projeleri, vergi toplama, kültürel ve doğal varlıkları koruma, çevre koruma gibi kadastro dışındaki değişik alanlarda yürütülen çalışmalar için de gerekli olan üç boyutlu konum verileri sağlanacak. Proje, akıllı şehirler için önemli bir altyapı oluşturacak.

İSKANLI VE İSKANSIZ BİNALARIN TAKİBİ DE YAPILABİLECEK

Projeyle işlem süreci, kadastro veri kalitesinin artırılması, mimari projelerin taranarak modellenmesi ve 3 boyutlu fotogrametrik şehir modellerinin oluşturulması sağlanacak. Ayrıca binaların yapım aşamasından itibaren tapu siciline işlenmesi ile vatandaşlar ilave bürokrasiden kurtarılmış olacak.

Gayrimenkul alım satım süreçlerinde de 3 boyutlu görüntü ile alan büyüklüğü, cephe, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgilerinin vatandaşların kullanımına sunulabileceği proje sayesinde iskanlı ve iskansız binaların takibi de yapılabilecek. Elde edilen teknolojik veriler ve çıktılar ise çevreden inşaat sektörüne kadar birçok alanda kullanılabilecek.

BİLGİLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğünce, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması" projesi kapsamında Tekirdağ'da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tekirdağ Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirmede, kat irtifakı, kat mülkiyetine konu olan işlemlerde "aplikasyon projesi" ile mimari projelerin üç boyutlu sayısal yapı modeli uygulamaları anlatıldı.

"3B YAPI MODELİNİN OLUŞTURULMASI ZORUNLU HALE GELECEK"

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, proje ile şehirlerin dijital ikizlerinin çıkarıldığını ve vatandaşların yapılarla ilgili doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdıklarını söyledi. Proje sayesinde 3 boyutlu bina verilerinin üretilebildiğini aktaran Akdemir, "Teknolojinin ilerlediği günümüzde geleneksel kadastro yöntemlerinin yanı sıra 3 boyutlu kadastro sistem ihtiyacı olan ve bu ihtiyaçların daha fazla arttığı bir dönem yaşamaktayız" dedi. Akdemir, artan kentleşme ve karmaşık yer mülkiyet alanlarının iç içe geçmesi gibi etkenlerden dolayı iki boyutlu haritaların yetersiz kaldığını ifade etti.

"ZORUNLU HALE GETİRİLDİ"

1 Ocak'tan itibaren projenin 81 ilde başlayacağını hatırlatan Akdemir, " 'Türkiye Yüzyılı' şiarıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak teknolojiyi benimseyen, çözüm odaklı yaklaşımlarımızı 3 boyutlu kadastro sistemlerine geçiş sürecini Edirne'de gerçekleştirdik. Pilot çalışmalar tamamen bitmiş durumda. Genel Müdürlüğümüzün talimatlarıyla 1 Ocak 2025 tarihinde 3 boyutlu yapı modellerinin oluşturulması projesi Türkiye geneline yayılarak, yapılacak kat irtifakı ve kat mülkiyetinde 3B yapı modelinin oluşturulması zorunlu hale gelecektir." diye konuştu.

Akdemir, 3 boyutlu kadastro taşınmazlarının hem yatay hem dikey kayıt altına alınmasını sağlayarak, kat mülkiyetinin doğru yönetilmesinde kritik bir rol oynadığını ifade etti. Projenin ülkenin ve kurumların geleceğine yön verecek olmasından dolayı önemli olduğuna dikkati çeken Akdemir, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde paydaşları bir araya getirdiklerini, uygulamalarla alakalı çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını kaydetti. Toplantıya, Tekirdağ Kadastro Müdürü Namık Kemal Erzurum, Tekirdağ Tapu Müdürü Serhan Demirbilek, belediyelerin teknik personelleri, tapu ve kadastro müdürlüklerinin personelleri ve serbest harita mühendisleri katıldı.

81 şehrin dijital ikizleri çıkarılacak
Kaynak: AA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Teknoloji, Güncel, Emlak, Son Dakika

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