4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Geniş Video İzle

Suudi Arabistan'da Rusya ile ABD arasında yapılan 4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Rusya'nın Ukrayna savaşını mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için üst düzey ekipler atama konusunda anlaştığını açıkladı. Kremlin ise görüşmenin iyi geçtiğini belirtti.

18.02.2025 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan'ın başkenti Rİyad bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki savaşın gidişatı için masaya oturdu.

Rus TASS ajansına göre toplantı 4,5 saat sürdü. Kremlin, görüşmenin iyi gittiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio ve Lavrov'un savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya başlamak üzere üst düzey ekipler atama konusunda anlaştığını açıkladı.

İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA ANLAŞMA

Sözcü, Rubio ve Lavrov'un ABD-Rusya ilişkilerindeki "tahrik edici unsurları ele almak üzere istişare mekanizması kurma ve karşılıklı jeopolitik çıkarlar, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinden doğacak tarihi ekonomik ve yatırım fırsatları konularında gelecekte işbirliği yapma konusunda anlaştığını bildirdi.

ZELENSKİ DE TÜRKİYE'DE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere eşi Olena Zelenska ile birlikte Ankara'ya geldi. Anıtkabir'i ziyaret eden Zelenski, Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak.

"PUTİN, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Öte yandan görüşme sürerken Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'in gerekirse Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Peskov açıklamasında "Putin, gerekirse Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu ancak Zelenski'nin meşruiyetinin sorgulanabilir olduğu gerçeği göz önüne alındığında, sağlanabilecek anlaşmaların hukuk açısından geçerliliğinin sorgulanacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, ABD ve Rus heyetlerinin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta görüşmeye başladıklarına dikkati çekerek, "Şimdilik bu konuda anlayış yok. Bugünkü müzakerelerin sonucunda bir şeyler çıkabilir." ifadesini kullandı.

4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Kremlin, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ÖTÜKEN null:
    yer alti kaynaklarini istiyor hırsız. szvk. Bu amerika İngiltere israil yeryuzunden kazinmali . 41 9 Yanıtla
  • Bahattin Tülek:
    Ona Hikaye Derler...!!! Taraflardan Herhangi Birinin Bulunmadığı Hangi Savaşı Bitiriyorlar.. 32 9 Yanıtla
  • Apple User:
    Filistin için herkes sus pus 32 0 Yanıtla
  • cem akçay:
    Rusyaya ödemedin şimdi amerika 2 katını istedi kabul etmedin dönüyorsun Putin babana geri ?? 20 6 Yanıtla
  • Recep Soy:
    Bre Deyyuslar böyle abuk, sabuk anlaşma,mı olur. Ukranyanın masada olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur diye düşünüyorum. 20 2 Yanıtla
  • Abdullah Güney:
    ümmetin liderine gitmişler direkt ziraa antalya diplomasi zirvesi vardı anlaşılan kimse s2ine takmuyor artkk bizimkiler paracı olmuş iyice 1 12 Yanıtla
  • Önder null:
    BOP devrede 7 4 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Ukrayna nin bundan haberi varmı... Adam Türkiye'de ABD adamın hakinda görüşme yapıyor tabi amacı yer altı kaynaklarına çökmek . 6 5 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    Avrupa ve ukraynanın dez avantajını ilkokul çocuğu bile bilir. Abd ve sovyetler birliği biteli yarım asır oldu.hükümsüz. 5 2 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    keşke bitse 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:17:04. #1.13#
SON DAKİKA: 4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.