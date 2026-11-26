İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle 4 katlı binanın girişindeki yol çöktü. Binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, apartmanın elektrik hattında patlamalar yaşandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 57/3'üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta temel çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Apartmanın elektrik hattında patlamalar yaşanırken, kayma nedeniyle inşaat alanının yanındaki 4 katlı binanın giriş kısmındaki yol çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ile belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye binada yaşayan kişileri tedbir amaçlı tahliye etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Tahliye edilen kişilerin otele yerleştirildiği öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

MOTOSİKLET ÇUKURA DÜŞTÜ

Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, toprak kayması sonucu binanın girişinde bulunan park halindeki motosikletin çukura düştüğü görüldü.

KAPIYI AÇTIĞIMIZDA PATLAMA OLDU

Olay sırasında binada çalışan İsa Aran, "Binada çalışıyorduk. Biz doğal gazcıyız. Binada çalışma esnasında kapıyı açtığımızda bir anda patlama oldu. Elektrik püskürdü ve siyah duman binayı sardı. Ondan sonra pencereden baktığımızda yol çökmüş. Karşıdan karşıya geçemedik. Sonra yetkililer gelip bizi aşağıya indirdiler" dedi.

SAKİNLER ARKA GİRİŞTEN TAHLİYE EDİLDİ

Binada yaşayan Abdürrahim Acar, "Arka binanın girişinde ara sokak var. Orada yol çökmesi olurken, bir enerji patlaması olmuş. Bizim binanın trafosunda patlama olmuş. Arka binada şuan enerji yok. Bina sakinleri şuan binaya giriş yapamıyor. İtfaiye arkadan giriş yaparak bina sakinlerini tahliye etti. Binada elektrik kaçağı yok" diye konuştu.