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453 Kaçak Hayvan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne Getirildi - Son Dakika
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453 Kaçak Hayvan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne Getirildi

2023 yılında Türkiye'nin değişik bölgelerinde ele geçirilen ve kaçak yollarla ülkeye sokulan 453 hayvan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Beyaz kaplan, piton yılanı, Çin su ejderleri, iguanalar, makak maymunları ve papağanların da bulunduğu hayvanlar sağlık kontrolleri yapılarak yuvalarına yerleştirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, kaçak hayvanların koruma altına alındığını belirtti ve 2023 yılı içerisinde 453 kaçak hayvanın Gaziantep'e getirildiğini açıkladı. Ayrıca, 4 milyon 750 bin ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesinde yeni projeler üzerinde çalışıldığı ve 2024 yılı için 6 milyon ziyaretçi hedeflendiği ifade edildi.

13.01.2024 - 11:10,
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2023 yılınde Türkiye'nin değişik bölgelerinde polis tarafından ele geçirilen ve kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen 453 hayvan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Aralarında beyaz kaplan, piton yılanı, Çin su ejderleri, iguanalar, makak maymunları ve papağanların da bulunduğu hayvanlar, sağlık kontrolleri yapılarak, yuvalarına yerleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, ülkeye sokulan kaçak hayvanların Gaziantep Doğal Yaşam Parkına getirilerek burada koruma altına alındığını söyledi.Bu hayvanlar içerisinde sürüngenlerin fazla olduğunu dile getiren Özsöyler, hayvanların karantina kafeslerindeki tedavilerinin ardından normal bölümlerine alındığını aktararak, 2023 yılı içerisinde 453 kaçak hayvanı koruma altına aldıklarını kaydetti.

Özsöyler,Ülkeye sokulan kaçak hayvanlar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mıza getiriliyor. Bu kaçak hayvanlar içerisinde sürüngenler çok fazla. Yılanlar akrepler başta olmak üzere bunun yanı sıra papağanlar var. Beyaz kaplan, aslan gibi yırtıcılarda içerisinde olmak üzere buraya getirildi. Bu hayvanlar tabi bize geldiğinde uygun koşullarda değildi. İlk etapta bu hayvanları karantina kafeslerimize alıyoruz. Burada gerekli tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra normal kafeslerine alıyoruz. 2023 yılında toplam 453 adet ülkeye kaçak yollarla sokulan hayvanlar Gaziantep'e getirildi. Bunların gerekli bakımlarını yaptık. Bakımlarının ardından hala şu anda da bahçemizde yaşamlarını sürdürüyorlar. Tedavisi devam edenlerde var tabidedi.

4 MİLYON 750 BİN ZİYARETÇİ

Celal Özsöyler, 6 Şubat depremlerinin ardından uzun bir süre kapalı olduklarını belirterek, buna rağmen 4 milyon 750 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Yeni projeler üzerinde çalıştıklarını aktaran Özsöyler, şöyle dedi

2023 yılında üzücü bir olay geçirdik. Büyük bir deprem yaşadık. Şubat ayından itibaren bahçeyi 4 ay kadar kapattık. Bu süre içerisinde ziyaretçi almadık. Böyle olmasına rağmen 2023 yılında 4 milyon 750 bin ziyaretçi ağırladık. Tabi 2024 yılı için ziyaretçi hedefimiz daha yüksek ve yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan en büyü şu anda yapımı devam eden tünel akvaryumu. Bu bölgede hiç yok. Yırtıcıların safarisi üzerinde çalıştığımız başka bir proje. Bunlar bu yıl içerisindeki büyük projelerimiz. Bu yıl içerisinde 6 milyon ziyaretçi hedefliyoruz.

453 Kaçak Hayvan Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne Getirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 453 Kaçak Hayvan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne Getirildi - Son Dakika
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