485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Düzenlendi

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, dünya genelinden halk dansları topluluklarını bir araya getirerek kültürel etkileşimi artırdı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, katılımcıları fahri turizm elçileri ilan etti.

24.04.2025 10:14  Güncelleme: 10:33
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(MANİSA) - Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, dünyanın dört bir yanından halk dansları topluluklarını bir araya getirdi. Festival kapsamında kültürel etkileşimin en güzel örneklerinden biri de hediyeleşme töreninde yaşandı.

UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 485'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, dünyanın dört bir yanından Manisa'ya gelen halk dansları topluluklarına ev sahipliği yapıyor.

Topluluklar, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikle kendi kültürlerine ilişkin hediyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve diğer ülke temsilcileriyle paylaştı. Başkan Zeyrek de Manisa'ya özgü armağanlarla konuklarına karşılık verdi.

Törende konuşan Ferdi Zeyrek, festivallerin kentlerin kültürel belleğini yaşatmanın yanı sıra farklı ülkelerden ve kültürlerden insanları bir araya getiren önemli köprüler olduğunu belirtti. Zeyrek, "Manisa'mız da tarih boyunca bu köprülerin kurulduğu, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, hoşgörünün, bir arada yaşamanın ve kardeşliğin kenti olmuştur. Bu yıl da Azerbaycan'dan Bulgaristan'a, Romanya'dan Endonezya'ya kadar dünyanın dört bir yanından birçok ülkenin değerli halk dansları topluluklarını ağırlıyoruz. Sizleri burada görmekten, Manisa'mızda misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Burada sadece dans etmiyor, şarkılar söylemiyor; aynı zamanda kültürlerimizi, dostluklarımızı ve ortak duygularımızı paylaşıyoruz" dedi.

Fahri turizm elçileri olarak ilan etti

Halk danslarının her bir toplum kimliğini, tarihini ve yaşanmışlıklarını yansıtan çok güçlü bir anlatım biçimi olduğunu dile getiren Zeyrek, şöyle devam etti:

"Sizler, bu anlatımı sahneye taşıyarak bizlere unutulmaz anlar yaşatıyorsunuz. Her biriniz, buraya yalnızca kendi kültürünüzü tanıtmak için değil, aynı zamanda Manisa'mızın gönlünde de kalıcı izler bırakmak için geldiniz. Sizlerin dostluğu, renkli kültürleri ve içtenliğiyle şehrimiz zenginleşti, güzelleşti. Bu nedenle, siz değerli misafirlerimizi Manisa'mızın fahri turizm elçileri olarak ilan etmek istiyorum. Eminim ki Manisa'mızın eşsiz doğasını, köklü tarihini, bereketli topraklarını ve misafirperver insanlarını ülkelerinize döndüğünüzde en güzel şekilde anlatacak; bu güzel şehirden unutulmaz anılarla ayrılacaksınız. Bu şehir sadece tarih ve kültür değil aynı zamanda dostluk, barış ve kardeşlik demektir. Sizleri burada ağırlamaktan her zaman büyük bir memnuniyet duyacağız."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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