5. Mersin Roman Yarışması'nın Kazananı Aydoğan Coşkun Ödülünü Aldı

(MERSİN) - Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) Edebiyat Kurulu öncülüğünde bu yıl 5'incisi düzenlenen Mersin Roman Yarışması Ödül Töreni, edebiyatseverleri bir araya getirdi. Törende "Halep Yolu" adlı romanıyla yarışmayı kazanan Aydoğan Coşkun'a ödülü ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin MEDEKA Edebiyat Kurulu öncülüğünde bu yıl 5'incisini düzenlediği Mersin Roman Yarışması Ödül Töreni kapsamında yazarlar Barış İnce ve Turan Ali Çağlar ile gerçekleştirilen söyleşi, katılımcıların sorularıyla devam etti. Edebiyat üzerine keyifli paylaşımların yapıldığı söyleşinin ardından "Halep Yolu" adlı romanıyla bu yıl yarışmayı kazanan Aydoğan Coşkun'a teşekkür belgesi ve ödülü, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

"Mersin Roman Ödülleri, nitelikli edebiyatın üretimini destekleyen güçlü bir platforma dönüştü"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentin kültür ve sanatla kurduğu bağı daha da güçlendirmeyi önemsediklerini kaydeden Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal, "MEDEKA Edebiyat Kurulu öncülüğünde gerçekleştirilen Mersin Roman Ödülleri yalnızca bir yarışma değil; nitelikli edebiyatın üretimini destekleyen, yeni kalemleri cesaretlendiren ve kültürel birikimimize kalıcı katkı sunan güçlü bir platforma dönüşmüştür. Edebiyatın bireysel anlamda olmanın ötesinde, toplumsal hafızayı da güçlendiren bir değer olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bu yıl yarışmaya 140 eserle rekor başvuru olduğunu belirten Sanal, "Kimlik bilgilerinden bağımsız; yalnızca edebi niteliği esas alan yaklaşımımız, şeffaflığı ve liyakatı önceleyen yaklaşımımızın da önemli bir göstergesi oldu. Değerlendirme sürecinde emek veren ön seçici kurulumuza ve seçici kurulumuza yürekten teşekkür ediyoruz. 'Halep Yolu' adlı eseriyle Mersin Roman Ödülü'nün bu yılki sahibi olan Sayın Aydoğan Coşkun'u da tebrik ediyor, eserinin çok sayıda okuyucuyla buluşmasını diliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak şehri; romanla, şiirle, sinemayla, müzikle, tiyatroyla ve sanatın bütün disiplinleriyle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kültür sanatı her alanda tanıtan bir kent olma vizyonuyla çalışıyoruz"

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Mersin Roman Ödülleri ile beş yıldır genç edebiyatçıları ülkeye kazandırmak ve yazmaya teşvik etmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Mersin Büyükşehir Belediyesi MEDEKA Edebiyat Kurulu'nun dışında, diğer kurullarımız da farklı yarışmaları ulusal ölçekte gerçekleştirmeye devam ediyor. Teşvik edici bir rol üstlendiğimiz bu yarışmalar çok kıymetli. Kültür ve sanatı her alanda tanıtan bir kent olma vizyonuyla; hem edebiyata ilgi alanını artırabilmek hem de yazarları teşvik etmek bağlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Roman ve öykü ödülleri, yeni yazarların keşfedilmesi açısından çok önemli"

Seçici kurulda yer alan yazar Barış İnce, roman ve öykü ödüllerinin yerel yönetimler tarafından desteklenmesinin, yazarlar açısından çok önemli olduğunu kaydederek, "Çünkü tanıtımın düzenlenmesi tek başına olmuyor. Roman ve öykü ödülleri; yeni yazarların keşfedilmesi, kendi değerlerinin farkına varmaları ve yayınevlerine ulaşmaları açısından çok önemli. O yüzden bunun sürmesini isterim. Bunu düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ederiz. Birincimiz bu yıl 'Halep Yolu' adlı eser oldu. 'Halep Yolu', 1915 olayları sırasında Türk bir ailenin göçünü anlatıyor. Aynı zamanda yolda Ermeni göçüyle de karşılaşıyorlar ve bir dönüşüm yaşıyorlar. Dili kuvvetli, konusu özgün" dedi.

Roman ve öykü yazmak isteyenlere de önerilerde bulunan İnce, "İki şey çok önemli: Birincisi çok okumak, ikincisi de yazmak. Eğer okumuyorsanız; edebiyatın görgüsüne, türün geçmişine çok hakim olamayabiliyorsunuz. Diğeri de yazmak. Bir biçimde masaya oturmazsanız, fikirleriniz kafada oluyor. O ilham denen şey de kolay kolay gelmiyor. Okuduklarımız, izlediğimiz filmler, kurmaca eserler, tiyatro oyunları bunların hepsi aslında ilham vericidir" diye konuştu.

"Anlatıcı; barışı ve insan sevgisini çok iyi anlatmış"

Roman Ödülleri etkinliğini yerel yönetimler içerisinde Türkiye'de gerçekleştiren tek belediyenin Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten ve bunun önemine vurgu yapan MEDEKA Edebiyat Kurulu üyesi ve yazar Turan Ali Çağlar, "Çukurova'da roman deyince sadece Yaşar Kemal bilinirken, günümüzde Mersin'e 140 adet roman dosyası geliyor. Bu ne kadar güzel bir şey. Seçtiğimiz 'Halep Yolu', çok kaliteli bir roman. Anlatıcı; barışı ve insan sevgisini çok iyi anlatmış" ifadelerini kullandı.

"Umarım bu tarz yarışmalar ve organizasyonlar daha çok olur"

Mersin Roman Yarışması Ödülü'nün bu yılki sahibi Aydoğan Coşkun ise aldığı ilk ödülün çok teşvik edici olduğunu dile getirerek, "Umarım bu tarz yarışmalar ve organizasyonlar daha çok olur. Genç yazarların, yeni yazanların bu duyguyu tatmasını isterim. Çok mutluyum. Keyifli bir gündü. Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Romana ilişkin kısaca bilgi veren Coşkun, "Romanım, halk arasında Ermeni Olayları dediğimiz olayı anlatıyor. İki ailenin yaşadığı acıları anlatmak istedim. Çünkü acının rengi, şekli olmuyor. Herkes kendi acısını kendine göre yaşıyor. Benim buradaki ana amacım, iki karakteri empati yaparak aynı noktada buluşturmaktı. Bunun üzerine çalıştım. Başarılı olduğunu düşünüyorum ki bugün bu ödülü aldım. Bu konuda çok mutluyum. Fazla betimlemelere girmeden, okuyucuyu boğmadan; sade ve yalın bir dil kullanmak istedim. Umarım bol okuyucuyla buluşur" diye konuştu.