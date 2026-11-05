5. Uluslararası Balkanlar'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Üsküp'te başladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "5. Uluslararası Balkanlar'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu" başladı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve vakfa bağlı Tiran New York Üniversitesi (UNYT) işbirliğinde, Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş, Kuzey Makedonya Uluslararası İşbirlikleri ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Driton Sulejmani, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, sempozyumun Türkçenin Balkanlar'daki varlığının güçlendirilmesine ve Türkoloji alanındaki akademik işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Türkçenin Balkanlar'da yüzyıllar boyunca köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Özel, "Bu coğrafyada Türkçe, şiirlerde, türkülerde, masallarda, atasözlerinde, mimaride, şehirlerin hafızasında ve gündelik hayatın içinde kendisine yer bulmuştur. Farklı dillerin, inançların ve kültürlerin bir arada yaşadığı Balkanlar'da ortak bir iletişim ve etkileşim zemini oluşturmuştur. Bu hafızayı korumak, araştırmak ve genç kuşaklara aktarmak hepimizin ortak zorunluluğudur." ifadelerini kullandı.

Özel, Türkçenin yurt dışında öğretilmesini ve Türk kültürünün tanıtılmasını Türkiye'nin en önemli dış politika boyutlarından biri olarak gördüklerini vurguladı.

Zeynula da Türkçenin Balkanlar'da yalnızca bugün değil, geçmişten bu yana konuşulan önemli bir dil olduğunu belirtti.

Türkçenin yaşatılmasının önemine değinen Zeynula, "Çünkü biliyoruz ki dilini kaybeden bir millet varlığını da kaybetmiştir." diye konuştu.

"Türkçe bu coğrafya için önemli bir dil"

Sulejmani, Balkanlar'ın kimliğinin yüzyıllar boyunca farklı halkların, dillerin, dinlerin, geleneklerin ve medeniyetlerin etkileşimiyle şekillendiğini belirtti.

Bölgenin çeşitliliğinin yalnızca coğrafi bir özellik olmadığının altını çizen Sulejmani, "Bu, en büyük kültürel ve entelektüel varlıklarımızdan biridir. Kuzey Makedonya, bu çeşitliliği ele almak için bilhassa anlamlı bir yerdir. Ülkemiz, gelenekleri ve tarihleriyle ortak toplumumuzun zenginliğine katkıda bulunmuş, farklı dilsel, etnik ve kültürel geçmişlere sahip topluluklara ev sahipliği yapmaktadır. Türk dili ve kültürü, ortak mirasımızda önemli bir yere sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil de bu yıl 5'incisi düzenlenen sempozyumun önemine değinerek, "Bu konferans sadece kendi çalışmalarımızdan dünyayı haberdar ettiğimiz değil ama ortak çalışmaların da zeminini kurabileceğimiz bir platform olarak bizim açımızdan kıymetli. İnşallah bundan sonraki senelerde özellikle Balkan ülkelerinden katılımın da daha yoğunlaştırılması, daha artırılması suretiyle bu amacımıza gittikçe daha fazla yaklaşabileceğimizi ümit ediyoruz." diye konuştu.

IBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ise Türkçenin Balkanlar'da köklü bir geçmişe sahip olduğuna işaret ederek, "Türkçe bu coğrafya için önemli bir dil." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum, Prof. Dr. Sadettin Ökten'in verdiği konferans ve panellerle devam etti.

Bu yıl "Balkanlar'da Halk Edebiyatı ve Sözlü Kültür" temasıyla Türk Dil Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Halkbank'ın destekleriyle düzenlenen sempozyum, farklı paneller ve kültür gezisinin ardından 7 Kasım'da sona erecek.