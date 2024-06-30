5 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken babasını vurdu - Son Dakika
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5 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken babasını vurdu

5 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken babasını vurdu

Kayseri'de evinde tabancayla başından vurulan Suriye uyruklu Cüneyt Rahim'in ölümünün, 5 yaşındaki oğlu B.R.'nin tabancayla oynarken kazara ateş etmesi sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.06.2024 10:45
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KAYSERİ'de evinin salonunda tabancayla başından vurulduktan bir gün sonra hayatını kaybeden Suriye uyruklu Cüneyt Rahim'i (24), 5 yaşındaki oğlu B.R.'nin tabancayla oynarken kazara vurduğu ortaya çıktı.

Olay, 22 Haziran'da saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki 2 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Cüneyt Rahim, evinin salonunda tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Rahim, burada yapılan müdahalelere rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Rahimin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Rahim'in 5 yaşındaki oğlu B.R.'nin babasının silahını bulduğu, oynarken de kazara 1 el ateş ederek, babasını başından vurduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Kayseri, Suriye, Çocuk, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken babasını vurdu - Son Dakika

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