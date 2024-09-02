(MERSİN)- Silifke'de 51. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali Başladı

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(MERSİN)- Silifke'de 1-6 Eylül arasında kutlanacak 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali törenle başladı. Belediye Başkanı Mustafa Turgut,"51 yıldır düzenlenen bu festivaller sayesinde Silifke'mizin adını Türkiye'ye olduğu gibi dünyaya da duyurmaya devam ediyoruz" dedi.

Silifke'de 1-6 Eylül arasında 51'incisi düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. Sergi açılışları ile başlayan festivalin ilk gününde bando gösterisi ile kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na kültür haftası çelengi sunulmasının ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi. Yurt içinden ve yurt dışından gelen halk dansları topluluklarının gösterilerini sergilediği festivalde Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Belediye Halk Oyunları ekibi ile birlikte 'Silifke'nin Yoğurdu' oynadı.

Göksu Parkı Festival Alanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve eşi Pakize Turgut, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP Mersin Milletvekilleri Hasan Ufuk Çakır, Talat Dinçer, Gülcan Kış, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, CHP İlçe Başkanı Süha Özen, Almanya Kardeş Şehir Bergkamen Belediye Başkanı Bernd Schafer, oda başkanları, dernek başkanları, kamu kurum kuruluş temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"51 yıldır başarılı bir şekilde kutlamaktayız"

Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mustafa Turgut, şunları kaydetti:

"Seçildiğim ilk yıl 41'incisini yapmıştık. Şimdi 51'incisini yapıyoruz. Darısı artık 61'inci festivale diyelim. Ben özellikle konuşmama teşekkürlerle başlamak istiyorum. Bu festivalde büyük emeği geçen ve başından itibaren bizlerle olan ayrıca gelen konuklarımızın ağırlanmasında yardımcı olan Kaymakam'ımız Abdullah Aslaner'e çok teşekkür ediyorum. Her zaman arkamızda olan maddi manevi bizden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Bizleri Ankara'da en iyi şekilde temsil eden hiçbir etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Seçim zamanı gelen ve festivalimizde bizleri yine yalnız bırakmayan CHP Genel Başkan Yardımcı'mız Yalçın Karatepe hocama teşekkür ediyorum. Kardeş Şehir Bergkamen Belediye Başkanı'mız Bernd Schafer teşrif ettiler kendilerine hoş geldiniz diyorum. İlçe belediye başkanlarımız aramızda, kendilerine teşekkür ediyorum. Siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, muhtarlarımız ve basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabi burada bu festivalin düzenlenmesinde bütün belediye çalışanlarımızın katkısı var ve özellikle belediye meclis üyelerimiz ile belediye personellerimize çok teşekkür etmek istiyorum. En büyük teşekkürlerde siz değerli Silifke halkıma… 31 Mart'ta yüzde 57 gibi rekor bir oyla tekrar seçtiniz ve tekrar belediye başkanı yaptınız. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Sağ olun var olun.

Başkan Turgut, festival tarihiyle ilgili bilgi verdi

"İlk 1974 yılında Cavit Erden rahmetli Müzik ve Folklor Derneği başkanı iken bu girişimi başlattı ve dönemin belediye başkanı Ali Önder ve kaymakamın desteği ile 1974 yılında Silifke Festivali başladı. 5 yıl sonra 1979 yılında uluslararası kimlik kazandı. 1996 yılında ismi Kültür Haftası olarak değiştirildi. 2017 yılında benim görev yaptığım dönemde tekrar isminin meclis kararı ile eski haline alınmasına karar verdik. İsmi tekrar Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali oldu. 1974'de başladı ve ben 7-8 yaşlarındaydım.

Değerli misafirler, 1974 yılında Müzik ve Folklor Festivali olarak başlayan ve 51 yıldır başarılı bir şekilde kutladığımız festivalimizi, bu yılda en iyi şekilde gerçekleştirmenin heyecanı ve coşkusu içerisindeyiz. 51 yıldır düzenlenen bu festivaller sayesinde Silifke'mizin adını Türkiye'ye olduğu gibi dünyaya da duyurmaya devam ediyoruz.

Yaklaşık 3 bin yıllık tarihe ve eşsiz güzelliklere sahip Silifke'mize en iyi hizmetleri sunmak, benim ve mesai arkadaşlarım için büyük bir onur olmaya devam edecektir. Kültür Haftamızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, katkı sunan, davetimize icap eden ve her daim beraber yürüdüğümüz, birlik ve beraberlik içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduğum değerli halkımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

"Yurt içinden ve yurt dışından gelen konuklarımız festivalimize renk katıyorlar"

Bu yıl yine festivalimize yurt içinden ve yurt dışından gelecek birçok grup, birbirinden değişik gösterileriyle festivalimize renk katacaklar. Şehrimize gelen bu misafirlerimizde, ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadırlar. Yine festivalimiz süresince her akşam Emir Can İğrek, Buray, Simge, Adamlar, Melek Mosso ve Köfn gibi birbirinden değerli sanatçılarımızı sizlerle buluşturacağız. Hafta boyunca sergiler, yarışmalar, turnuvalar, halk oyunları gösterileri gibi çeşitli etkinlikler yer alacak. Tüm Silifke halkımızı coşku, heyecan ve etkinliklerle dolu festivalimize bekliyoruz."

Almanya Bergkamen Kardeş Şehir Belediye Başkanı Bernd Schafer de festivale katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"Silifke Festivali önem arz ediyor"

Açılışta konuşan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ise "Silifke Festivali tarihi ve günümüze kadar gelen içeriğiyle ayrı bir değer ve önem arz ediyor. İlçemize sağladığı katkı ve elde ettiği başarı ile daha da ileriye gidecektir. Bugüne kadar yapılmasında emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

CHP'li vekillerden başkanlara teşekkür

Festival açılışında söz alan CHP Mersin Milletvekilleri Hasan Ufuk Çakır, Talat Dinçer ve Gülcan Kış, festivale katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

"Silifke'yi seviyoruz ve önemsiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer "Silifke'yi seviyoruz. Silifke'de sizlerle olmaktan gurur duyuyoruz. Çalışkan, dürüst Atatürk'ün Mustafa Kemal'in kenti Silifke'mizi çok seviyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemize hizmet ettik. Ayrımcılık yapmadan hizmet ediyor, ikinci beş yılımıza doğru gidiyoruz. Hangi partiye oy verirseniz verin bizim kalbimizde ve gönlümüzdesiniz. Bizler için hepiniz değerlisiniz. Mustafa Turgut başkanımla kol kola çalışıyor, hizmetler yapıyoruz. Uyumla memnuniyetle daha fazla hizmetler yapacağız. Silifke gelişmekte olan bir şehir. Mustafa Turgut başkanımıza teşekkür ediyoruz. Festivaller, şehrimizi ülkemizi dünyaya tanıtır. Bunun için festivalleri önemsiyoruz. Daha nice festivallerde buluşmak ümidiyle" ifadelerini kullandı.

"Genel başkanımızın selam ve sevgilerini getirdim"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de, "'Genel Başkanımız Özgür Özel'in sevgi selamlarını getirdim. 51. Uluslararası Festivalimizin gerçekleşmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.