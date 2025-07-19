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51 Yıl Sonra Kıbrıs Anıları

51 Yıl Sonra Kıbrıs Anıları
19.07.2025 11:20
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Gazi Ahmet Diril, Kıbrıs Barış Harekatı'nı 51 yıl sonra unutamadığını ve hatıralarını paylaştığını belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 71 yaşındaki gazi Ahmet Diril, aradan 51 yıl geçmesine rağmen o günleri unutamıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Ada'ya barış ve huzur getirmek amacıyla ilki 20 Temmuz, ikincisi 14 Ağustos 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 51 yıl geçti.

Evli ve 4 çocuk, 5 torun sahibi Ahmet Diril de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak 6,5 ay görev yaptı.

Aradan geçen 51 yıla rağmen o günleri ve yaşadıklarını unutamayan Diril, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesinin 2000 yılından bu yana başkanlığını da yürütüyor.

Gazilere ihtiyaç duydukları konularda destek olan Diril, bir yandan da seminer ve konferanslarda hatıralarını gençler ve çocuklarla paylaşarak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini anlatıyor.

Diril, AA muhabirine, harekattan önce Kayseri Hava İndirme Tugayı Zincidere'de paraşütçü çavuş olarak görev yaptığını, görev tevdi edildikten sonra Kayseri Erkilet Havalimanı'na gittiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin pek çok zorluğa rağmen harekattan yüz akıyla çıktığının altını çizen Diril, kendisinin de Erkilet Havalimanı'ndan kalkan uçaktan Ada'ya paraşütle atladığını belirtti.

Harekatın dünyada benzerine rastlanmayan şekilde geliştiğine işaret eden Diril, "Kıbrıs Barış Harekatı havadan indirme ve denizden çıkarma olarak yapılmıştır. 3 evreli bir harekatın bir anda icra edilmesi çok kolay bir şey değil. Bizim taburumuzun tuttuğu yer Girne'den Kıbrıs'a ulaşımı sağlayan boğazdı. İlk gece orada çatışmaya başladık." dedi.

"Bu vatanın sınırları kanla çizilmiştir, asla geri dönüş olmaz"

1974 yılının 19 Temmuz'unda babasının Kayseri'ye kendisini ziyarete geldiğini öğrendiğini ve o anı hiç unutamadığını gözyaşlarıyla anlatan Diril, şunları kaydetti:

"Babam benimle görüşmek istemiş. Bizim bilgimiz dışında babama, birliğin alarm durumunda olduğu söylenmiş. Çok ısrar etmiş ama babamla görüşemedim. Babam o gece Kayseri'de kalmış. Biz havaalanına geçerken babam otelden bize el sallamış. Yani bunlar çok duygulandıran bir şey. Rahmetli babam dönerken, 'Şimdi annesine ne söyleyeceğim?' demiş. Böyle bir anım var. Babam oradan dönerken bir günde zayıfladığını söylerdi."

Diril, harekat süresince farklı yerlerde görev yaptığını aktararak, "Çok şükür, alnımızın akıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nda şerefli bir gazi olduk. Vatanımıza, milletimize her zaman canımız fedadır." ifadesini kullandı.

Vatanın kutsal olduğunu vurgulayan Diril, "Bir insanın tapulu baba malı gibi bir şeydir bizim için vatan. Bu vatanın sınırları kanla çizilmiştir, asla geri dönüş olmaz. Eşimizden, işimizden, aşımızdan ama onun öncesinde vatanımızdan asla vazgeçmeyiz. Bugün olsa yine paraşütle Kıbrıs Barış Harekatı gibi bir harekatta atlarım. O ruhu taşıyorum çok şükür." diye konuştu.

Kaynak: AA

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