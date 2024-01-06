518 Bin 549 Öğrenci Üniversiteye Kayıt Yaptıramadı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in üniversiteyi kazanmış olmasına rağmen kayıt yaptıramayan öğrencilere ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta; "2023 yılında 157 bin 576, son 5 yılda toplam 518 bin 549 öğrenci üniversitede okumaya hak kazanmış olmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptıramamıştır" dedi. Başevirgen, "Ailelerin temel ihtiyaçlarından feragat ederek okutmaya çalıştığı evlatlarının üniversite okuma hayallerini elinden alan, AKP iktidarının uyguladığı ekonomi ve eğitim politikalarıdır" değerlendirmesini yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in üniversiteyi kazanmış olmasına rağmen kayıt yaptıramayan ve kayıtlarını donduran öğrencilere ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Başevirgen, "2023 yılında üniversite eğitimi almaya hak kazanmış kaç öğrenci üniversiteye kayıt yaptıramamıştır? 2023 yılında kaç öğrenci ikametleri dışında bir şehirde üniversite eğitimi almaya hak kazanmıştır? Son 5 yıllık periyotta yıllara göre üniversite okumaya hak kazanıp kayıt yaptıramayan öğrenci sayısı kaçtır? Üniversite okurken eğitimini donduran öğrenci sayısı kaçtır? Son 5 yılda yıllara göre belirtilmek üzere eğitimini donduran öğrencisi sayısı nedir" diye sormuştu.

"518 BİN 549 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEDE OKUMAYA HAK KAZANMIŞ OLMASINA RAĞMEN ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRAMAMIŞTIR"

Bakan Tekin, Başevirgen'in sorularına şu yanıtları verdi:

"-2023 yılında 157.576 öğrenci üniversite eğitimini almaya hak kazanmış olmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptıramamıştır.

-2023 yılında 716.466 öğrenci ikametleri dışında bir şehirde üniversite eğitimini almaya hak kazanmıştır.

-Son beş yıllık süre içerisinde toplam 518.549 öğrenci üniversitede okumaya hak kazanmış olmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptıramamıştır."

Başevirgen, Bakan Tekin'in yanıtlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"2023 YILINDA 157 BİN 576 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEYİ KAZANMASINA RAĞMEN ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRAMADI"

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru önergemize verdiği yanıtta üniversite öğrencilerimizin düştüğü duruma ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Bakandan gelen yanıtta; 2023 yılında 157 bin 576 öğrencinin üniversite eğitimi almaya hak kazanmış olmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptıramadığı belirtilirken, son 5 yıllık süre içerisinde 518 bin 549 öğrencinin üniversitede okumaya hak kazanmış olmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptıramadığı da ortaya çıktı.

"EĞİTİMDEN UZAKLAŞAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DURUMUNU ARTIK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLE GİZLEYEMİYOR"

Her geçen gün eğitimden uzaklaşan öğrencilerimizin durumunu artık Milli Eğitim Bakanlığı bile gizleyemiyor. Binlerce öğrenci üniversite okuma hakkı kazanmasına rağmen gerek ekonomik gerekçeler gerek barınma sorunları nedeniyle üniversite okuyamıyor

"ÖĞRENCİLERİN HAYALLERİNİ ALAN AKP İKTİDARININ UYGULADIĞI EKONOMİ VE EĞİTİM POLİTİKALARIDIR"

Evlatlarımız çalışıp emek vererek kazandığı üniversitelere gitse bile barınma sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Barınma sorununu çözse bu kez ekonomik gerekçelerle eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Ailelerin temel ihtiyaçlarından feragat ederek okutmaya çalıştığı evlatlarının üniversite okuma hayallerini elinden alan, AKP iktidarının uyguladığı ekonomi ve eğitim politikalarıdır. Her ile üniversite açmayla övünen iktidar, o üniversitelerde öğrencilerin eğitim görebilmesini sağlayacak imkanları öğrencilerin ellerinden alıyor"