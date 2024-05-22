52. İstanbul Müzik Festivali Açılış Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

52. İstanbul Müzik Festivali Açılış Töreni Gerçekleştirildi

52. İstanbul Müzik Festivali Açılış Töreni Gerçekleştirildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festivalin bu yılki Onur Ödülü Cem Mansur'a, 2023 Aydın Gün Teşvik Ödülü ise Ilgın Top'a takdim edildi. Festival, 21 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında 17 mekanda, 25 konsere ev sahipliği yapacak. Konserler arasında dünya ve Türkiye prömiyerleri de yer alacak.

22.05.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerinin sunulduğu gecede, festivalin bu yılki Onur Ödülü, 40 yıldır klasik müzik dünyasında önemli bir rol oynayan şef Cem Mansur'a, 2023 Aydın Gün Teşvik Ödülü ise 23 yaşındaki keman sanatçısı Ilgın Top'a takdim edildi.

Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler'in üstlendiği törenin açılış konuşmalarını İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş yaptı.

Törenin ardından, şef Cem Mansur yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) ile Türkiye'nin genç yeteneklerinden, 15 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev konser verdi. Konserde, Edvard Grieg'in Piyano Konçertosu'nun yanı sıra Giuseppe Verdi'nin Otello operasının 3. Perdesi için bestelediği Danslar'ı ile Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü seslendirildi.

"AKM'de çok önemli orkestraları ağırlayacağız"

Açılış öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, festivalin 21 Mayıs-12 Haziran'da 17 mekanda, 25 konsere ev sahipliği yapacağını söyledi.

Çakırkaya, festivalde senfonik orkestralar, oda orkestraları, caz ve geleneksel müzik gibi farklı türlerde pek çok konser olduğunu belirterek, "Bu akşam AKM'de İDSO konseriyle açıyoruz. Orkestrayı Cem Mansur yönetecek ve festivalin bu yıl onur ödülünü de kendisine takdim edeceğiz. İDSO, açılış konserinde 15 yaşındaki dahi genç piyanistimiz İlyun Bürkev'e eşlik edecek. Önümüzdeki günlerde de yine AKM'de çok önemli orkestraları ağırlayacağız." dedi.

Festival boyunca müzikseverleri AKM'nin yanı sıra Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İş Sanat Konser Salonu, Beşiktaş Deniz Müzesi, İstanbul Modern, Yeniköy gibi pek çok mekanda renkli bir programın beklediğine dikkati çeken Çakırkaya, "Bu sene de dolu dolu geçecek bir festival diye ön görüyoruz. Bazı konserlerin biletleri bitti bile. Müzikseverlere biraz acele etmelerini tavsiye ederim. Festival kapsamında İstanbul halkına Fenerbahçe ve Yıldız Parkı'nda küçük bir armağan gibi sunduğumuz hafta sonu klasikleri serimiz var. Ücretsiz konserlerimize de tüm müzikseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her zaman yer almaktan çok onur duydum, keyif aldım"

Şef Cem Mansur ise İstanbul Müzik Festivali ile çok eskiden beri bağı olduğuna işaret ederek, "1985 yılında ilk konserimi verdim. İngiliz Kraliyet Filarmonisi ile İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda bir konserim olmuştu. Yıllar boyunca tabii çok sık olmasa da festivalde yer aldım. Her zaman yer almaktan çok onur duydum, keyif aldım." değerlendirmesinde bulundu.

Onur ödülünün kendisine verilmesine ilişkin duygularını da paylaşan Mansur, "Hatırlanmak daha bir güzel. Yaptığım çalışmaların değerinin birileri tarafından farkına varılmasını görmek güzel. O bakımdan İstanbul Müzik Festivali ekibine teşekkür ederim. Festivalde o kadar güzel konserler var ki müzikseverler takip etsin." diye konuştu.

Festival kapsamında 12 Haziran'a kadar, 17 farklı mekanda, 25 konser müzikseverlerle buluşacak.

Maria Joao Pires, Khatia Buniatishvili, Francesco Piemontesi, Jean-Guihen Queyras, Istvan Vardai, Gülsin Onay, Edgar Moreau, Kristof Barati ve Roby Lakatos'un yanı sıra Budapeşte Festival Orkestrası, Festival Strings Lucerne, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Mantova Oda Orkestrası, Franz Liszt Oda Orkestrası, Macar Ulusal Korosu ve Borusan Quartet festivale konuk olacak.

İstanbul Müzik Festivali'nin siparişi olan üç eser de dahil olmak üzere, toplam dört eserin dünya prömiyeri, üç eserin de Türkiye prömiyeri festivalde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Müzik Festivali, Cem Mansur, Aydın Gün, İstanbul, Türkiye, Dünya, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 52. İstanbul Müzik Festivali Açılış Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
01:00 52 sayfalık ’’Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’’ yürürlüğe girdi Yetki Cumhurbaşkanı’nda 52 sayfalık ''Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'' yürürlüğe girdi! Yetki Cumhurbaşkanı'nda
23:08 ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Senato’da “Gazze kasabı“ protestosu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'da "Gazze kasabı" protestosu
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
08:29 Ecem Erkek’ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show’a geri dönüyor Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri dönüyor
08:00 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın kızları dünyaya geldi Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi
02:25 Eski nişanlısını öldürüp kaçmıştı Kazara kendisini vurarak öldürdü Eski nişanlısını öldürüp kaçmıştı! Kazara kendisini vurarak öldürdü
23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:35 Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant’ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak
23:06 Anlaşma tamam gibi 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 10:07:45. #1.11#
SON DAKİKA: 52. İstanbul Müzik Festivali Açılış Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement