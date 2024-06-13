52. İstanbul Müzik Festivali Son Buldu - Son Dakika
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52. İstanbul Müzik Festivali Son Buldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali sona erdi. Festivalin son gününde piyanist Khatia Buniatishvili, 'Labyrinth' başlıklı konser ile İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerle buluştu. Festival boyunca 17 farklı mekanda toplam 25 konser gerçekleştirildi.

13.06.2024 23:28
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali sona erdi.

Festivalin son gününde piyanist Khatia Buniatishvili, "Labyrinth" başlıklı konser ile İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Dünya genelinde hayran kitlesi edinen Buniatishvili, konserde Erik Satie, Frederic Chopin, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert ve Franz Liszt bestelerinin yer aldığı zengin içerikli bir resitali dinleyicilerin beğenisine sundu.

"Çok coşkulu bir festival yaşadık"

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ise konser öncesi AA muhabirine, festivalde bu yıl kökler temasını ele alarak, bu topraklarda geçmişten bugüne yaşamış farklı halkların, dillerin ve dinlerin kültürel zenginliğine odaklandıklarını söyledi.

Festival boyunca 17 farklı mekanda toplam 25 konser gerçekleştirdiklerini aktaran Çakırkaya, şunları kaydetti:

"Dünyadan, Avrupa'dan ve Türkiye'den çok önemli prestijli orkestraları, yıldız solistleri ağırladık. Çok coşkulu bir festival yaşadık. Hem İstanbul'un tarihi mekanlarında hem özel konser salonlarında hem de kamusal alanlarda, parklarda, bahçelerde gerçekleştirdiğimiz ücretsiz konserler ve çocuk, aile etkinlikleriyle yaza harika bir 'merhaba' dedik. Önümüzdeki yıl tekrar 53. İstanbul Müzik Festivali'nde festival izleyicilerimizle ve müzikseverlerle buluşmak için çalışıyoruz. Bu yaz çalışacağız ve harika bir programı önümüzdeki yılın başında ilan edeceğiz."

Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında yapıldı.

Festival'e bu yıl Budapeşte Festival Orkestrası, Festival Strings Lucerne, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Mantova Oda Orkestrası, Franz Liszt Oda Orkestrası, Macar Ulusal Korosu, Borusan Quartet gibi önemli toplulukların yanı sıra Maria Joao Pires, Khatia Buniatishvili, Francesco Piemontesi, Istvan Vardai, Gülsin Onay, Edgar Moreau, Kristof Barati, Roby Lakatos gibi solistlerin aralarında olduğu 60'ın üzerinde sanatçı ve 20 bine yakın izleyici katıldı.

Program kapsamında İstanbul Müzik Festivali'nin siparişi olan 3 eser de dahil olmak üzere 4 eserin dünya prömiyeri, 3 eserin de Türkiye prömiyeri gerçekleştirildi.

Festivalin "Onur Ödülü" Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve İngiltere'de sürdürdüğü kariyeri, kurduğu orkestralar ve gençlere yarattığı imkanlarla 40 yıldır klasik müzik dünyasında önemli bir rol oynayan şef Cem Mansur'a sunuldu.

"Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ise Amerika'nın yaşayan büyük bestecileri arasında gösterilen Steve Reich'ın oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 52. İstanbul Müzik Festivali Son Buldu - Son Dakika

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