52 yıllık "semerci" ata yadigarı mesleğini gelecek nesillere taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

52 yıllık "semerci" ata yadigarı mesleğini gelecek nesillere taşıyor

Geniş Video İzle

52 yıllık "semerci" ata yadigarı mesleğini gelecek nesillere taşıyor Başkentte dedesinden ve babasından emanet aldığı semer yapımını Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü ile mesleğini gelecek kuşaklara aktarıyor.

12.04.2025 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

52 yıllık "semerci" ata yadigarı mesleğini gelecek nesillere taşıyor

ANKARA - Başkentte dedesinden ve babasından emanet aldığı semer yapımını Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü ile mesleğini gelecek kuşaklara aktarıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kuyumcular Çarşısı'ndaki dükkanında geleneksel yöntemler ile semercilik geleneğinin son temsilcilerinden olan İbrahim Atıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülüne layık görüldü.

Dükkanının önüne oturup tahta iskeletini çıkarıp boyadıktan sonra keçe kaplı minderini üstüne geçiren Atıcı, turistlerin ilgi odağı oluyor. Yük hayvanları için yaptığı semerler köylüler tarafından hala kullanılırken minyatür semerler ise Beypazarı'na gelen turistler tarafından tercih ediliyor.

"Semercilik bitmiştir"

Yarım asrı geçen süredir semercilik yaptığını dile getiren 65 yaşındaki İbrahim Atıcı baba mesleğini icra ettiğini belirterek, "Bu mesleği bırakamıyoruz, bu meslek deden kalma, babadan kalma. Ben üçüncü kuşak olarak devam ediyorum. Benim zamanımda bu caddede 11 tane semerci vardı. Biz bu dükkanda 600 tane semer yapıyorduk zamanında. Benim çıraklığımda. Üç kişi çalışıyorduk. Senelik 600 semer nerede şimdi 60 semer yapıyoruz. Hayvan kalmadı. Bunları da nereye yapıyoruz; sürücüler, evlere böyle alanlar oluyor. Eskilerden alanlar oluyor. Öylesine satıyoruz yani semercilik bitmiştir" şeklinde konuştu.

"Biz Cumhurbaşkanlığımıza söz verdik"

Mesleğin ölmemesi için çalışmaya devam ettiğini dile getiren Atıcı, "Biz Cumhurbaşkanlığımıza söz verdik. 'Bu mesleğe bırakma gereken neyse yapacağız' dedi. Yaptı da yani" ifadelerini kullandı.

"Mesleği öldürmüyoruz"

Bir semerin bir günde zor yapıldığını vurgulayan Atıcı, "Zırh çiğden yani bir tane semeri zor bela yapıyoruz. Bir semer 3 bin lira. Ustanı yevmiyesi zaten üç bin lira. Bunun malzemesi de çok. Yapması da zor. Ha yapıyoruz yani yok denmeyecek kadar. Mesleği öldürmüyoruz yani" diye konuştu.

Meslekte yaşanan çırak eksikliğine değinen Atıcı, "Çırak yok ki, usta öğretici aldık, ustalık belgesi var ama çırağı bulamıyorlar. Halk Eğitim bulamıyor hala çırak arıyor. Okuldan çıkan 18 yaşındaki çocuk eğitilmez ki; yanaşmaz işe. Bu saatten sonra böyle yani. Biz ilkokuldan çıktık buraya babamızın yanına geldi. Hala devam ediyoruz mesela" şeklinde konuştu.

Atıcı, ayrıca büyük semerleri yanı sıra minyatür hediyelik semerler yaptığını kaydetti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel 52 yıllık 'semerci' ata yadigarı mesleğini gelecek nesillere taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
Akasya Durağı’nın Dilek’iydi İşte Pelin Sönmez’in son hali Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! İşte Pelin Sönmez'in son hali
Mert Hakan Yandaş’ın TFF Tesislerindeki fotoğrafı ortalığı karıştırdı Mert Hakan Yandaş'ın TFF Tesislerindeki fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
Sebebi çok konuşulur Livakovic, Fenerbahçe’den ayrılıyor Sebebi çok konuşulur! Livakovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor
İzmir’de toplu ulaşıma zam geldi İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi
Ünlü model, genç yaşta kansere yenik düştü Ünlü model, genç yaşta kansere yenik düştü
Fenerbahçe maçı ertelenecek mi İşte Sivas 4 Eylül Stadı’nda son durum Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? İşte Sivas 4 Eylül Stadı'nda son durum
Cenaze evi çalışanı, cesedin yanından kadın meslektaşına tecavüz etti Cenaze evi çalışanı, cesedin yanından kadın meslektaşına tecavüz etti
Oturduğu apartmanın müteahhidine kızdı, evini yaktı Oturduğu apartmanın müteahhidine kızdı, evini yaktı
Görüntü Türkiye’den Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti Görüntü Türkiye'den! Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti

14:47 CHP’nin Yeni Parti Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi CHP'nin Yeni Parti Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
14:33 Ünlü market zincirinde satılıyor Rengine aldandığı kıymayı ikiye ayıran vatandaş şoke oldu Ünlü market zincirinde satılıyor! Rengine aldandığı kıymayı ikiye ayıran vatandaş şoke oldu
14:00 Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi
13:46 Acil Çağrı Merkezi’ne ’asılsız ihbar’ın cezası artıyor Acil Çağrı Merkezi'ne 'asılsız ihbar'ın cezası artıyor
11:47 Görüşmede Erdoğan’dan 13 maddelik talepleri oldu mu DEM Parti’den açıklama var Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var
17:55 Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun’da Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun'da
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
17:28 Bomba iddia Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir Bomba iddia! Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir
17:21 Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
17:14 İstanbul’da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi İstanbul'da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi
17:09 Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızı için karşı karşıya geldi Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya geldi
16:54 Netanyahu ile ordu arasında büyük gerilim: Bir avuç yabani ot Netanyahu ile ordu arasında büyük gerilim: Bir avuç yabani ot
16:51 Olay iddia Cenk Tosun’un transferi bakın neden iptal olmuş Olay iddia! Cenk Tosun'un transferi bakın neden iptal olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 15:17:40. #7.11#
SON DAKİKA: 52 yıllık "semerci" ata yadigarı mesleğini gelecek nesillere taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement