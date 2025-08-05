529 Yıllık Gelenek: Mersin\'de Sünnet Şöleni

Mersin'de, Sultan İkinci Bayezid'in vakfiyesi olarak sürdürülen 529 yıllık gelenekle 33 çocuk sünnet oldu.

Valilik himayelerinde, Akdeniz Kaymakamlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Bölge Müdürlüğü işbirliğinde 529 yıldır süregelen Sultan İkinci Bayezid'in vakfiyesi gereği "Geleneksel Sünnet Şöleni" düzenlendi.

Sünnet olan çocukları ve aileleri, süslenen araçlarla şehir turu atarak Yenişehir ilçesindeki Suphi Öner Öğretmenevi'ne ulaştı.

Şölene katılan Vali Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros, çocuklarla ilgilendi, ailelerle sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği programda, Hacivat ve Karagöz gösterisi yapıldı ve çocuklar palyaçolar eşliğinde eğlendi.

İl Müftüsü Aydın Yığman da törende dua yaptırdı.

Askeri ve mülki erkanın da katıldığı programda, sünnet olan çocuklara bisiklet ve çeyrek altın hediye edildi.