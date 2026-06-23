54 yaşında iki bölüm birincisi: Okudukça gençleştim

RECEP Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) 15 fakülte ve 6 meslek yüksekokulundan toplam 2 bin 500 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Mezunlar arasında yer alan ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda iki anadal yaparak elektrik ile mekatronik bölümlerini birincilikle bitiren 54 yaşındaki Selim Koç, azmiyle törende dikkat çekti. Eğitimin kendisine gençlik aşısı gibi geldiğini belirten Koç, "Okudukça 20 yaş gençleştim, tansiyonum bile kalmadı" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni, Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda büyük bir coşkuyla düzenlendi. Sinevizyon gösterimiyle başlayan programda, halk oyunları ekibi sahne aldı. Protokol konuşmalarının ardından üniversiteyi ve bölümlerini dereceyle tamamlayan öğrencilere plaketleri takdim edildi. Coşkulu törenin sonunda öğrenciler, keplerini fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

'OKUMANIN VE BAŞARININ YAŞI YOK'

Üniversitede okuduğu elektrik ve mekatronik bölümlerini birincilikle bitiren Selim Koç, "Ben normalde 30 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Emekli olduktan sonra tekrar okumaya karar verdim. Hem Mekatronik bölümünde hem de çift anadal programı kapsamında Elektrik bölümünde eğitim gördüm. İki bölümde de birinci oldum; aynı zamanda okul birinciliği ve ikinciliğini de elde ettim. Çok güzel bir duygu. Yaş geçtikçe daha iyi okunduğunu anladım. Yaşım 54 ama 20 yaş gençleştiğimi söyleyebilirim. Okula başladıktan sonra tansiyonum vardı gitti, her şey gitti, adeta yenilendim. Gençlere şunu söylemek istiyorum; okumanın da başarının da yaşı yok" dedi.

'ÇOCUKLARIMA ROL MODEL OLMAK İSTEDİM'

Törende kep atan eski Tunca Belediye Başkanı Ahmet Topal (54) ise hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını belirterek, "2009-2014 yılları arasında Tunca Beldesi'nde belediye başkanlığı yaptım, daha sonra kamuya geçiş yaptım. 2021 yılında Ardeşen Meslek Yüksekokulu'na kayıt olup 2023'te mezun olmuştum. Bir yıl sonra dikey geçiş yaparak Turizm İşletme Fakültesi'ne kaydoldum ve bu sene de mezuniyet nasip oldu. Gençliğim İstanbul'da turizm sektöründe geçmişti. En büyük hayallerimden biri üniversite mezunu olmak ve yabancı dil öğrenmekti. Gençlere ve kendi çocuklarıma rol model olabilmek için bu yola çıktım. 54 yaşına geldik ama insan okudukça zihninin geliştiğini hissediyor. Tüm derslerime, sınavlarıma tam konsantrasyonla hazırlandım. Çok şükür bugünleri gördük" diye konuştu.

MÜHENDİSLİKTEN SONRA İKİNCİ DİPLOMA

Pazar Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler bölümünden mezun olan Fatma Uzun Bayram (54) da ilgi duyduğu bir alanı başarıyla bitirmenin keyfini sürdüğünü ifade ederek, "Aslen inşaat mühendisiyim ve Özel İdare'de kamu çalışanı olarak görev yapıyorum. Sırf ilgi duyduğum için bu bölümü tekrar okumak istedim. İki sene önce sınava girdim ve hiç bütünlemeye kalmadan, büyük bir zevkle iki yılda bitirdim. Okula gidip gelirken beni bazen öğrenci velisi sanıyorlardı ama bugün öğrenci olarak cübbemle, kepimle buradayım" dedi.