560 Bin Lübnanlı Suriye'ye Geçti - Son Dakika
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560 Bin Lübnanlı Suriye'ye Geçti

İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan Suriye'ye 560 bin kişi geçti, çoğu kadın ve çocuk.

22.11.2024 15:46
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, son haftalarda İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan'dan yaklaşık 560 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini belirtti.

Llosa ve BMMYK Lübnan Temsilcisi Ivo Freijsen, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırılarının yoğunlaştığı 24 eylülden bu yana Lübnan'dan yaklaşık 560 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini kaydeden Llosa, bunlardan yüzde 65'inin Suriyeli, yüzde 35'inin ise Lübnanlı olduğunu söyledi.

Llosa, 2017 ile 2024 yılları arasındaki dönemde 400 bin Suriyelinin Lübnan'dan ülkesine geri döndüğünü hatırlatarak, İsrail'in saldırıları nedeniyle benzer sayıya 8 haftada ulaşıldığını aktardı.

İsrail hava saldırılarının sınır kapılarına ve yollara verdiği hasarlara rağmen insanların Lübnan'daki yoğun bombardımanlardan çoğunlukla yürüyerek kaçmayı sürdürdüğünü ifade eden Llosa, bunların yaklaşık yüzde 80'inin kadın ve çocuk olduğunun altını çizdi.

Llosa, Suriye'ye geçenlerin birçoğunun yiyecek, barınak, sağlık hizmeti, hukuki yardım ve giyim gibi acil ihtiyaçlardan mahrum olduğuna dikkati çekti.

Suriye'nin genelindeki durumun acil müdahaleden daha fazlasına ihtiyaç duyduğuna vurgu yapan Llosa, "Acil insani ihtiyaçları ele alırken, geçim kaynaklarını yeniden tesis etmek, insanları kendilerine yetebilir hale getirmek ve geri dönen mültecilerin dönüşünü sürdürülebilir ve onurlu hale getirmek için dayanıklılık oluşturmaya öncelik veren farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Lübnan'daki çatışmalardan 1,3 milyon kişi doğrudan etkilendi"

BMMYK Lübnan Temsilcisi Freijsen de son birkaç haftada yaşananların Lübnan ve halkı için son dönemin "en ölümcül ve yıkıcı" süreci olduğunu söyledi.

Freijsen, devam eden çatışmaların "sayısız hayatların mahvolmasına" yol açtığını kaydederek, "Lübnan'daki çatışmaların tırmanmasından bu yana geçen iki aylık süreçte, 3 bin 500'den fazla kişi öldürüldü, 15 bin kişi yaralandı ve tahminen 1,3 milyon kişi doğrudan etkilendi ve evlerinden ayrılmak zorunda kaldı." diye konuştu.

Sıcaklıkların düşmesiyle yerinden edilenlerin karşılaşacağı zorlukların artmasından endişe ettiklerini vurgulayan Freijsen, şu anda onlar için en acil ihtiyaçlar arasında yeterli barınak ve kış yardımlarının olduğunu söyledi.

Freijsen, BMMYK'nın Lübnan'da ihtiyaç sahibi kişilere yardımlarını sürdürdüğünü belirterek, Ekim 2023'ten bu yana 450 bin kişiye temel yardım, barınak ve diğer hayati hizmetleri ulaştırdıklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 560 Bin Lübnanlı Suriye'ye Geçti - Son Dakika

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