567. Çağlak Festivali Şeyh İsa Anma Töreniyle Başladı

(MANİSA) - Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen 567. Çağlak Festivali, Şeyh İsa'yı anma töreniyle başladı. Program öncesinde tarihi Misak-ı Milli Okulu önünden başlayan kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Çağlak Festivali'nin doğuşuna ilham olan 15. yüzyıl Türk alimi Şeyh İsa'nın türbesi başında gerçekleştirilen anma programına Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yağız Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Bayram, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sami Karaoğlan, Şeyhisa Mahalle Muhtarı Zafer Kara, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Program öncesinde tarihi Misak-ı Milli Okulu önünden başlayan kortej yürüyüşü, Akhisar Belediye Bandosu eşliğinde Şeyh İsa Camii'ne kadar sürdü. Protokol üyeleri, halk oyunları ekipleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Kortejin ardından Şeyhisa Cami İmam Hatibi Bayram Uçak tarafından tören alanında Kur'an-ı Kerim okundu.

Törenin açılış konuşmasını Şeyhisa Mahalle Muhtarı Zafer Kara gerçekleştirdi. Kara, konuşmasına festivalin doğuşuna ilham veren Şeyh İsa'yı anarak başladı. Çağlak Festivali'nin tarihi önemine değinen Kara, Şeyh İsa'nın küçük yaşlardan itibaren ilme yöneldiğini, ilim ve eğitim hayatındaki örnek kişiliği ile tanındığını ve eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra Akhisar'a dönüşünün, festivalin bugüne kadar süregelen bir gelenek olarak yaşatılmasına vesile olduğunu ifade etti.

Kara'nın ardından konuşan Kayserili, Çağlak Festivali'nin tarihi önemine değinerek, şunları dile getirdi:

"Bugün burada, hem tarihimize sahip çıkmak hem de köklü bir geleneğimizi yaşatmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 567 yıldır aralıksız devam eden, ülkemizin en köklü etkinliklerinden biri olan Akhisar Çağlak Festivali'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Bu festival yalnızca bir eğlence ya da buluşma değil; yüzyıllar öncesine uzanan kökleriyle ilmin, inancın, birliğin ve kültürel zenginliğimizin güçlü bir simgesidir."

Bugün aynı zamanda, bu anlamlı geleneğin doğmasına vesile olan kıymetli bir ismi, Akhisarlı Şeyh İsa'yı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Çağlak Festivali'nin ruhunu yaşatan en önemli noktalardan biri olan bu alanda, Şeyh İsa'nın türbesinin hemen yanında bulunuyoruz. 15. yüzyılda yaşamış olan Şeyh İsa; yalnızca bir din alimi değil, aynı zamanda çağının ötesinde düşünen bir bilge, topluma yön veren bir rehber, sanata ve edebiyata gönül vermiş önemli bir şahsiyettir. Babasından aldığı ilimle yola çıkmış, Bursa ve Kayseri gibi önemli ilim merkezlerinde eğitim görmüş ve ardından Akhisar'a dönmüştür. Onun memleketine dönüşü, halkımız tarafından büyük bir coşku ile karşılanmış; Çağlak Deresi çevresinde haftalar süren kutlamalara vesile olmuştur.

"ÇAĞLAK, ORTAK HAFIZAMIZIN SİMGESİDİR"

İşte o günlerde başlayan bu coşku, zaman içerisinde gelenekselleşmiş, kuşaktan kuşağa aktarılarak bugünlere ulaşmış ve 'Çağlak Festivali' adını almıştır. Bu yönüyle festivalimiz; sadece bir şenlik değil, aynı zamanda ortak hafızamızın, aidiyet duygumuzun ve vefamızın en güzel göstergelerinden biridir. Şeyh İsa'nın ilme ve sanata verdiği değer, bugün bizler için de yol gösterici niteliktedir. 'Evlatlarım ilim tahsil ederken sanatı da öğrensinler, sanatsız kalmasınlar' diyerek zanaatin ve sanatın önemine dikkat çekmiş; üretmeyen, sanatla uğraşmayan toplumların zor durumda kalacağını vurgulamıştır. Bizler de Akhisar Belediyesi olarak, bu kadim mirasın bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bu anlamlı festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 567. Akhisar Çağlak Festivalimiz hayırlı olsun."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yağız Kaya ise Çağlak Festivali gibi köklü kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkati çekti. Kaya, "Bugün 567 yıllık büyük bir mirası yaşatmak için bir aradayız. Türkiye'nin en köklü festivallerinden biri olan Çağlak Festivali'nin coşkusunu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun selam ve sevgilerini sizlere iletiyorum. Kendisi bugün aramızda olmayı çok istemesine rağmen Manisa'mıza yönelik hizmet çalışmalarını sürdürdüğü için programa katılamadı. Çağlak; bu kentin hafızası, birlik ve dayanışma ruhudur. Esnafın emeği, gençlerin umududur. Bizler de bu kültürü Akhisar Belediyesi ile birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li Bakırlıoğlu ise Çağlak Festivali'nin köklü geçmişine vurgu yaptı. Bakırlıoğlu, Türkiye'de 500 yılı aşkın süredir devam eden festival sayısının oldukça az olduğunu belirterek, Çağlak Festivali'nin kesintisiz sürdürülen en önemli organizasyonlardan biri olduğunu ifade etti; festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın sonunda hatıra fotoğrafları çekildi ve vatandaşlara geleneksel keşkek yemeği ikram edildi.