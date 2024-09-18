İstanbul-Ankara arasına süper hızlı tren geliyor! 2 şehir arası 80 dakikaya inecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- İzmir Hızlı Tren Projesi'nin 2027'de, Ankara- İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi'nin ise 2034 yılı gibi tamamlanacağını bildirdi. Uraloğlu, Ankara-İzmir hızlı tren hattının yaklaşık 508 kilometre uzunluğunda olacağına işaret ederek, bu projede durmayacaklarını, projenin kendileri için kıymetli olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Ankara-İzmir'in, ulusal ve uluslararası taşımacılık noktasında Çin'den gelen Orta Koridor'un bir parçası olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İnşallah 2027'nin başlarında İzmir'i bitirmiş olacağız. Güvenli şekilde inşallah 3,5 saatte gidilmiş olacak. Hedefimiz bu" diye konuştu.

YENİ YOL VE HIZLI TREN HATTI

Devam eden diğer projelere değinen Uraloğlu "Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep hızlı tren projesi devam ediyor. 312 kilometre civarında. Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Hattı devam ediyor hızlı tren projesi anlamında. Ankara-İstanbul'u sordunuz. O biraz daha hızlı olacak inşallah. Ankara ile İstanbul arasında ihtiyaç nedir? Neye ihtiyaç duyuluyor? Aşağı yukarı 30 milyona yakın bir insanın yerleştiği bölgenin seyahat ihtiyacından bahsediyoruz. Önümüzdeki 10 yılda demir yolu ve kara yolunun kapasitelerinin yetmeyeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla Ankara-İstanbul arasında hem bir yeni otoyol hem de yeni bir hızlı tren hattı inşa edelim istiyoruz" ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

"80 DAKİKADA GİTMİŞ OLACAĞIZ"

Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi'ne ilişkin bilgi vererek "Ankara'dan İstanbul'a 350 kilometre saat hızla giden süper hızlı tren projesinin çalışmalarını başlattık. Hayata geçirdiğimiz zaman 80 dakikada Ankara'dan İstanbul'a gitmiş olacağız inşallah" dedi.

Projenin tamamlanacağı tarihe ilişkin soruya Uraloğlu "Sonuç odaklıyız. Projesinin şekillenmesi net şekilde nereden bakarsanız 2-3 yıl sürer. Yapımına 2-3 yıl sonra başladığımızı düşünelim. O da yaklaşık 6-7 yıl gibi sürer. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni'ni 2034'ler gibi hayata geçiririz. Gerçek anlamda da o tarihlerde 'fizibil' olur. Bunu da kaçırmamak lazım" yanıtını verdi.