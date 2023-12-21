6 KİŞİNİN YARALANDIĞI DOĞALGAZ PATLAMASINDA 14 DAİRE HASAR GÖRDÜ

KARS'ta 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede doğalgaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada yaralanan 6 kişiden 5'i taburcu edildi. Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını belirleyen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaptığı tespitte 14 dairede hasar oluştuğunu bildirdi.

Patlama, dün öğle saatlerinde Şehitler Mahallesi Ahmet Arslan Bulvarı Ömür Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında gaz sıkışması nedeniyle meydana geldi. Binayı saran alevleri görenlerin ihbarıyla itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Patlamanın boş dairede olduğu öğrenilirken, binada bulunan Şirin Şevval Kaymaz (20), Elif Yılmaz (21), Halil Karabay (23), Fatih Can Yılmaz (27), Fatma Başkurtlu (61) ve Yahya Başkurtlu (63) yaralandı. Polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle binayı boşalttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde durumu ağır olan Halil Karabay Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne diğer yaralılar ise Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanık bulunan Halil Karabay, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Anestezi Servisi Yoğun Bakım Ünitesine tedavi altına alındı. Diğer yaralılar ise hastanedeki müdahalelerin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı. Binada yaşayan vatandaşların çoğunun memur kesimi olduğu ve patlamanın mesai saatlerinde gerçekleşmesi nedeniyle olası facianın da önüne geçtiği öğrenildi.(DHA)