6 Nisan 1920 Gündemi: Sıfır Atık Forumu ve Kritik Seçimler

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 20. Geleneksel İlim Yayma Mezunlar Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında düzenlenecek "Sıfır Atık Hareketine Liderlik Eden Kadınlar" paneline katılacak.

(İstanbul/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Siyaset Akademisinin ikinci dönem açılışında yer alacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, merhum şair ve yazar Abdurrahim Karakoç için vefatının yıl dönümünde kabri başında düzenlenecek anma programına iştirak edecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenecek "Yüksek Düzeyli Enerji Bakanları Oturumu"nun açılışında konuşacak.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, One Run Yol Koşusu organizasyonuna katılacak.

(İstanbul/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan halkı, parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

(Erivan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD- İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ??? Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" törenine katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede yapılan ara seçimler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması halinde yapılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu tamamlanacak ve sarı-lacivertli ekibin yeni başkanı belli olacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin sekizinci ayak yarışı, Macaristan'da yapılacak.

(Balaton/15.00) (Fotoğraflı)

5- Formula 1'de 2026 sezonunun altıncı ayağı Monako Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Monako/16.00) (Fotoğraflı)

6- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, Alman Alexander Zverev ile İtalyan Flavio Cobolli karşı karşıya gelecek.

(Paris/16.00) (Fotoğraflı)

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