6 Nisan 1920: Siyaset, Ekonomi ve Spor Gündemi - Son Dakika
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6 Nisan 1920: Siyaset, Ekonomi ve Spor Gündemi

05.06.2026 09:10
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Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam Ekonomi Zirvesi'ne katılırken, bakanlar ve siyasi liderler çeşitli etkinliklerde yer alacak. Ayrıca enflasyon verileri açıklanacak, spor müsabakaları ve uluslararası gelişmeler takip edilecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Süryani toplumu temsilcilerini kabul edecek, Türk toplumuyla görüşecek ve İsveç Kralı Carl XVI Gustaf tarafından kabul edilecek.

(Stockholm) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yapay Zeka Politikaları Derneğince düzenlenen "Al Tomorrow Summit" etkinliğine katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sıfır Atık Forumu'nda düzenlenecek panelde konuşacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Geleceğin Yazarları Projesi İl Fuarı'na, MEB 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması ile Erzurum Tanıtım Günleri'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mut ilçesinde 64. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak.

(Mersin/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Ordu'da AK Parti İl Başkanlığını, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Ordu/14.00/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Van'da Mahalle Başkanları Toplantısı ile Orta Doğu Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı'na katılacak.

(Van/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonunun düzenlediği Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne iştirak edecek.

(İzmir/20: 00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Sıfır Atık Forumu Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticarette Milli Vizyon Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sıfır Atık Kent Tasarımı: İklim Hedefleri İçin Kentsel Planlama Paneli"ne katılacak, KOMATEK 2026 18. Uluslararası İş ve İnşaat Makine Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'e resmi ziyarette bulunacak.

(Dakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Özbekistan'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun da katılacağı 100 Yıllık Vasiyet Türkoloji Kurultayı düzenlenecek.

(Semerkant)

3- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun oturumunda konuşma yapacak.

(St. Petersburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe Kulübünde başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, AA Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programına ayrı ayrı konuk olacak.

(İstanbul/10.00/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki beşinci maçında Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası müsabakalarına, Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde devam edilecek.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920: Siyaset, Ekonomi ve Spor Gündemi - Son Dakika

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