6 Nisan 1920: Yapay Zeka Zirvesi, LGS ve Spor Gündemi - Son Dakika
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6 Nisan 1920: Yapay Zeka Zirvesi, LGS ve Spor Gündemi

13.06.2026 09:12
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Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacak, TBMM Başkanı Kurtulmuş Hatay'da törene iştirak edecek. Bakanlar kentsel dönüşüm, tarım ve yapay zeka eylem planı lansmanı gibi etkinliklerde yer alırken, LGS sınavı yapılacak, basketbol finali ve Dünya Kupası maçı oynanacak. Uluslararası alanda ABD-İran ve Gazze ateşkesi ile Lübnan’daki gelişmeler takip ediliyor.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne iştirak edecek.

(Hatay/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 1097 Konut Kura Çekim Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/13.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında Programı'na, Kemalpaşa Kiraz Hasat Programı'na ve Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Biyoteknik Mücadele Bölümü Açılışı'na katılacak.

(İzmir/10.00/12.00/14.00)

2- Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde Yapay Zeka Eylem Planı kamuoyuna açıklanacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD- İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2 - İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.30/11.30)

SPOR

1 - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2 - 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Katar-İsviçre müsabakası oynanacak.

(San Francisco/22.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920: Yapay Zeka Zirvesi, LGS ve Spor Gündemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 Nisan 1920: Yapay Zeka Zirvesi, LGS ve Spor Gündemi - Son Dakika
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