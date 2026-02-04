6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ateş'ten Bakan Kurum'a: "Gel, Sana Maket Evleri Kahramanmaraş'ta Gösteyim" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ateş'ten Bakan Kurum'a: "Gel, Sana Maket Evleri Kahramanmaraş'ta Gösteyim"

04.02.2026 10:33  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, kentte yapılan konutların büyük bölümünün boş olduğunu belirterek, “Murat Kurum diyor ya, ‘maket evler’ diyor ya CHP’li belediyelere… Gel, ben sana maket evleri Kahramanmaraş’ta göstereyim. 200 metrekare evi yıkılanlara 60 metrekare, iki oda, küçücük bir bekleme holü olan yerler verdiniz. Çünkü siz Kahramanmaraş’a hayatında gelmemiş, İstanbul’daki insanlara Google Earth’ten bakarak proje çizdirdiniz” dedi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(KAHRAMANMARAŞ)- CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, kentte yapılan konutların büyük bölümünün boş olduğunu belirterek, "Murat Kurum diyor ya, 'maket evler' diyor ya CHP'li belediyelere… Gel, ben sana maket evleri Kahramanmaraş'ta göstereyim. 200 metrekare evi yıkılanlara 60 metrekare, iki oda, küçücük bir bekleme holü olan yerler verdiniz. Çünkü siz Kahramanmaraş'a hayatında gelmemiş, İstanbul'daki insanlara Google Earth'ten bakarak proje çizdirdiniz" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ateş, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılının dolduğunu, dördüncü yıla girilirken acıların hala taze olduğunu söyledi. Ateş, "Evet, maalesef yine o kara güne yaklaştık. 6 Şubat üçüncü yılını doldurup dördüncü yılına dönecek. Ama bizim acılarımız hala taze. Bizim yüreğimizdeki yangın artarak devam ediyor. Sorunlarla ilgili söyleyeceğim şey şu: Sadece Kahramanmaraş'ta bir arabaya binelim ve beraber Kahramanmaraş'ın sokaklarında bir gezelim. Bir bakalım neler yapılmış, neler yapılmamış. Çünkü bu iş sadece bina yapmakla olmuyor" diye konuştu.

"Yaptığınız binaların yüzde kaçı dolu"

Ateş, yapılan binaların doluluk oranının açıklanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bir kere, yapılan binaların yüzde kaçı doldu? Bunun cevabını vermeleri lazım. Yapılan binaların yüzde kaçı sağlıklı, tam anlamıyla şartnameye uygun, bilime, ilme, fenne uygun yapıldı ve teslim edildi? Bugün teslim edilen binaların birçoğunda maalesef bina imalatından kaynaklı hatalar var. Çatısı akan, seramikleri düşen, altyapısı çöken, çevre düzenlemesi olmayan binalar insanlara teslim edildi."

"Maket evleri gel Kahramanmaraş'ta gör"

Yaklaşık bir buçuk aydır köy evleri ile kent merkezindeki rezerv konutları gezdiğini ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

"Şehrin içinde yapılan rezerv konutlar dahi dolmadı. Hani Murat Kurum diyor ya, "maket evler" diyor ya CHP'li belediyelere. Murat Kurum, gel ben sana maket evleri Kahramanmaraş'ta göstereyim kardeşim. Gel, gel, gel. 200 metrekare evi yıkılanlara 60 metrekare, iki oda, küçücük bir bekleme holü olan yerler verdiniz. Niye dolmuyor Kahramanmaraş'taki evler? Niye dolmuyor biliyor musunuz? Çünkü siz Kahramanmaraş'a hayatında gelmemiş, İstanbul'daki insanlara Google Earth'ten bakarak proje çizdirdiniz. Maraş insanının yaşam tarzına uygun olmayan binalar yaptınız. O yüzden dolmuyor."

"Altyapı firması kimseyi dinlemiyor"

Altyapı çalışmalarına ilişkin eleştirilerini sürdüren Ateş, kentte faaliyet gösteren altyapı firmasının hiçbir yetkiliyi dikkate almadığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Kaldı ki altyapıyla ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Bir altyapı firması var ne valiyi dinliyor ne milletvekillerini ne iktidarı ne büyükşehir belediye başkanını. Kimseyi dinlemiyor. Sırtını kime dayamış? Saraya dayamış. ve o altyapı firması, Kahramanmaraş'ta bir buçuk aydan beri insanlara kan kusturuyor. Arabalarına binip bir yerden bir yere gitmek isteyen Kahramanmaraşlı vatandaşlar, off-road yarışlarına katılmış gibi çıkıyorlar yolun sonunda. İnsanlar akıl almaz derecede bu konuda tepkili."

"Yüreğiniz yetiyorsa gelin birlikte vatandaşı gidelim"

"Gelin yüreğiniz yetiyorsa kenti birlikte gezelim" diyen Ateş, konuşmasını şöyle sürdürdü:"

"Eğer yürekleri yetiyorsa, bu kenti idare edenlerle gelsinler. Beraber çıkalım, depremlerle ilgili yapılan çalışmaları yerinde hep beraber denetleyelim. Eğer vatandaşlar bu durumdan memnunsa, şehrin girişinden Adalı Kavşağı'na bir gidelim; Dulkadiroğlu bölgesine doğru, Doğu Kent'e doğru bir gidelim, sanayi bölgesine gidelim, Namık Kemal Mahallesi'ne gidelim. Eğer vatandaşlar hallerinden memnunsa, ben bu kameralara çıkacağım ve hepsinden tek tek özür dileyeceğim. Ama maalesef, maalesef Kahramanmaraş dördüncü yılına girmesine rağmen bugüne kadar bitmiş olması gereken hizmetlerin hiçbiri bitmedi. Trabzon Caddesi'ndeki binaları bitirdiniz, doğru. Peki niye açamıyorsunuz? Niye oradaki dükkanları teslim edemiyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Niye orada yaptığınız iş yerlerinde ve konutlarda hiç kimse oturmuyor? İnsanlar niye taşınmıyorlar oraya?"

"Sağlık, eğitim alanında sorunlar devam ediyor"

Ateş, Kahramanmaraş'ta sağlık, eğitim ve tarım alanlarında da ciddi sorunların sürdüğünü belirterek, "Sağlık alanında sorunlar aynen devam ediyor. Eğitimle ilgili, depremde yıkılan okulların yerine hala okullar yapılmış ve bitirilebilmiş değil. Sağlıkla ilgili hala çok ciddi doktor eksiğimiz var. Tam teşekküllü hastane eksiğimiz var. Yoğun bakımlarda yer yok. İnsanlar yoğun bakımda yer bulamadığı için perişan. Birçok insan canından oluyor. Tarım konusunda zaten anlatmaya gerek yok. Çiftçiyi kendi haline bırakmış bu hükümet. Yani her alanda; ekonomide de eğitimde de sağlıkta da bütün alanlarda maalesef Kahramanmaraş beklediği ve hak ettiği hizmeti alamadı" İfadelerini kullandı.

Mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Ateş, "Mücadele varsa umut var. Biz mücadele edeceğiz. Biz gece gündüz bu işlerin takipçisi olacağız. Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ateş'ten Bakan Kurum'a: 'Gel, Sana Maket Evleri Kahramanmaraş'ta Gösteyim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız
İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:29
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
11:03
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi İşte nedeni
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni
10:44
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
10:08
Lağım henüz patlamamış İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:59:22. #.0.4#
SON DAKİKA: 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ateş'ten Bakan Kurum'a: "Gel, Sana Maket Evleri Kahramanmaraş'ta Gösteyim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.