6 Yaşındaki Çocuk Ameliyat İçin Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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6 Yaşındaki Çocuk Ameliyat İçin Ankara'ya Sevk Edildi

6 Yaşındaki Çocuk Ameliyat İçin Ankara\'ya Sevk Edildi

Palandöken'de servis aracının çarptığı 6 yaşındaki Emre, ağır yaralı olarak Ankara'ya gönderildi.

01.10.2024 12:17
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde geçen hafta indiği okul servis aracının çarpıp üzerinden geçmesiyle ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk ameliyat için Ankara'ya sevk edildi.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ahi Toman Baba Caddesi'nde 24 Eylül'de evinin önünde indiği okul servis aracının çarparak üzerinden geçtiği Emre Kara'nın (6) Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Ağır yaralı Kara, göz ve beyin ameliyatı için ambulansla Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Emre Kara'nın 16 yaşındaki ağabeyi Fatih Kara, AA muhabirine, kardeşinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Kardeşi için çok üzüldüğünü ifade eden Kara, "Kardeşim hala yoğun bakımda, beyin ve göz ameliyatı için Ankara'ya gidiyor. Ameliyatları burada yapamayacaklarmış, oraya gitmesi gerekiyor." dedi.

Kardeşinin ağrılarından dolayı sürekli ağladığını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Servis ters yönden geliyor, kardeşim ön koltukta otururken indiğinde şoför beklemeden aracı hareket ettiriyor. Kardeşim kaçmak isterken servis önce kolunun ardından vücudunun üzerinden geçiyor. Şoför, kardeşimi kucaklayarak balkonun altına bırakıyor. Çevredeki inşaatçıları görüyor sonra babamı arayıp 'balkondan düştü' diyor. Bugün ameliyat için Ankara'ya gidiyor. Kardeşimin durumu ciddiyetini koruyor ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor."

Olay

Kentte 24 Eylül'de yaşanan kaza sonrası polislerce gözaltına alınan servis aracı sürücüsü B.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 27 Eylül'de olay anına ilişkin görüntüler incelendikten sonra yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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