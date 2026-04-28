61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Antalya Etabı 30 Nisan'da Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Antalya etabı 30 Nisan'da başlıyor. Patara- Kemer, Antalya-Feslikan ve Antalya-Antalya etaplarının toplam uzunluğu 461,4 kilometre.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları ProSeries takviminde yer alan tur, 23 takımdan 161 sporcunun katılımıyla 26 Nisan'da İzmir-Çeşme'den başladı ve 3 Mayıs'ta Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sona erecek. 1963'te Marmara Turu olarak başlayan, 1966'da uluslararası nitelik kazanan tur, 1968'den itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerinde.

Bu yıl 8 etaptan oluşan turda toplam 1133 kilometre koşulacak. İlk 4 etabın ardından 30 Nisan'da Patara-Kemer (180,7 km), 1 Mayıs'ta Antalya-Feslikan Yaylası (127,9 km) ve 2 Mayıs'ta Antalya-Antalya (152,8 km) etapları gerçekleşecek. Son etap 3 Mayıs'ta Ankara-Ankara (105,2 km) olacak.

Tur, Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası TV yayınlarıyla milyonlarca izleyiciye taşıyor. AKTOB, üyelerine yaptığı çağrıda, organizasyonun Antalya'nın uluslararası görünürlüğünü artıracağını ve spor turizmi açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, gerekli hazırlıkların titizlikle tamamlanmasını tavsiye etti.