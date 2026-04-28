Üye Girişi
Son Dakika Logo

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Antalya Etabı 30 Nisan'da Başlıyor

28.04.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 61. Türkiye Bisiklet Turu'nun Antalya etapları 30 Nisan'da Patara-Kemer etabıyla başlıyor. Toplam 461,4 kilometrelik üç etabın ardından tur, 3 Mayıs'ta Ankara'da sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Antalya etabı 30 Nisan'da başlıyor. Patara- Kemer, Antalya-Feslikan ve Antalya-Antalya etaplarının toplam uzunluğu 461,4 kilometre.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları ProSeries takviminde yer alan tur, 23 takımdan 161 sporcunun katılımıyla 26 Nisan'da İzmir-Çeşme'den başladı ve 3 Mayıs'ta Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sona erecek. 1963'te Marmara Turu olarak başlayan, 1966'da uluslararası nitelik kazanan tur, 1968'den itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerinde.

Bu yıl 8 etaptan oluşan turda toplam 1133 kilometre koşulacak. İlk 4 etabın ardından 30 Nisan'da Patara-Kemer (180,7 km), 1 Mayıs'ta Antalya-Feslikan Yaylası (127,9 km) ve 2 Mayıs'ta Antalya-Antalya (152,8 km) etapları gerçekleşecek. Son etap 3 Mayıs'ta Ankara-Ankara (105,2 km) olacak.

Tur, Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası TV yayınlarıyla milyonlarca izleyiciye taşıyor. AKTOB, üyelerine yaptığı çağrıda, organizasyonun Antalya'nın uluslararası görünürlüğünü artıracağını ve spor turizmi açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, gerekli hazırlıkların titizlikle tamamlanmasını tavsiye etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 11:02:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.