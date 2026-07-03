665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde Ağa Karşılama Töreni

EDİRNE'de bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni düzenlendi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tarafından karşılanıp, altın kemeri takılan Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, "665'inci Kırkpınar hayırlı, uğurlu olsun. Bu millet birdir, beraberdir, kardeştir. Kırkpınar Türkiye'dir" dedi.

Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda, bugün saat 14.00'de, minik boyda pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayacak 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, gelenek haline gelen 'ağa karşılama' töreni yapıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi Selimiye Camisi Meydanı önünde kurulan stantta, 665'inci Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü'yü, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş karşıladı. Heyete, Kırkpınar'ın 4 altın kemerli ağası Seyfettin Selim de eşlik etti. Kırkpınar'ın baş cazgırı Emin Ger'in anons ettiği Gencan, Türkiş ile birlikte Kırkpınar Ağası Özünlü'yü kurulan stantta selamlayıp altın kemeri taktı, çiçek verdi.

'YİĞİTÇE, MERTÇE GÜREŞLER İZLEMEYİ ARZU EDİYORUZ'

Gencan, ağa karşılamanın Kırkpınar'ın en güzel seremonilerinden olduğunu belirterek, "665'inci Kırkpınar yağlı güreşleri festivalimizin en özel anlarından birini yaşıyoruz. Her zaman şunu söylüyoruz; Kırkpınar gibi önemli bir organizasyonun en önemli anlarından bir tanesi ağa karşılama törenimiz. Ağalık sadece bir unvan değil Kırkpınar'ın yaşatılması, büyütülmesi, gelecek kuşaklara aktarılması için bütün ağlarımız omuzlarına o kocaman sorumlulukları alıyorlar. Ben buradan Ufuk ağamıza teşekkür etmek istiyorum, ağa seçildiği günden itibaren hem şehrimize hem Kırkpınar'ımıza yapmış olduğu desteklerden dolayı. Diğer taraftan bugüne kadar ağalık yapmış ağalarımıza, çevre sunmuş oldukları hizmetlerden, Kırkpınar'ımıza, ata sporumuza sunmuş olduğu desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Buradan yiğit pehlivanlarımıza başarılar dilemek istiyorum. Güreş gerçekten büyük bir disiplin gerektiren, büyük bir özveri gerektiren bir spor. Bütün pehlivanlarımız tüm sene boyunca dualı çayırda, er meydanında mücadele etmek için çalışıyorlar. Hepsine sonsuz saygı duyuyorum, başarılar diliyorum. Yiğitçe, mertçe güreşler, müsabakalar izlemeyi arzu ediyoruz onlardan" dedi.

'BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİMİZ ÇOK GÜZEL YOLLAR VAR'

TGGF Başkanı İbrahim Türkiş de Kırkpınar ağası Özünlü'yü karşılamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Buraya dört sene önce geldiğimde ilk ağa karşılamasını yaptığımızda aynı duygularla aynı heyecanla yapmıştık. O zaman sevgili Seyfettin Ağa'mla bu güzellikleri birlikte yaşamıştık. Son iki yıldır da gerçekten muazzam işler yapan gerek güreşimize gerek Edirne'mize gerek bütün yağlı güreşe büyük katkı sunan değerli kardeşim Ufuk Özünlü'ye buradan bir kere daha teşekkür ediyorum yaptığı hizmetlerden dolayı. İnşallah bugün de üç gün sonra yapılacak olan ağalık ihalesini alıp bu güzelliğin devam etmesini temenni ediyorum. Birlikte yürüyeceğimiz daha çok güzel yollar var. İnşallah Edirne'nin, Kırkpınar'ın şanını bütün dünyaya bir kere daha hep birlikte, ortaya koyarak güzellikleri devam ettireceğiz diyorum" diye konuştu.

'KIRKPINAR TÜRKİYE'DİR'

665'inci Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Kırkpınar gibi kadim bir geleneğin parçası olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi. Özünlü, "Bu tören benim için bir ağa karşılamasından ziyade 665 yıldır bu meydanlara iz bırakan, gelmiş geçmiş bundan sonra gelecek herkese bir selamlama merasimidir. Buradan herkese selam olsun. Allah bize de bu meydanlarda, tıpkı bir parmak izi gibi eşsiz, benzersiz izler bırakmayı nasip etsin. Geçen yıl çok güzel bir Kırkpınar geçirdik. Bu yıl inşallah hep birlikte daha güzel bir Kırkpınar geçireceğiz. Bu geleneği geleceğe taşımak istiyoruz. Bunun için de çok mücadele ediyoruz. Günlerdir çok ciddi Kırkpınar'ın protesto edilmesi yönünde haberler çıkıyor. Hepsi asılsızdır. Bu haberi üreten nifak tohumu yapay zekaya o kadar zeki olmadığını hatırlatıyorum. 665'inci Kırkpınar hayırlı, uğurlu olsun. Bu millet birdir, beraberdir, kardeştir. Kırkpınar Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından heyet, kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na geçti. Burada korteje Edirne Valisi Yunus Sezer de katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende heyet, anıta çelenk koydu. Söz ve müziği Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı'nın okunduğu törenin ardından kortej, Pehlivanlar Mezarlığı'nı ziyaret etti. Vali Sezer, Belediye Başkanı Akın, Federasyon Başkanı Türkiş ve Kırkpınar Ağası Özünlü, burada Kırkpınar efsanesi Adalı Halil ve Kara Emin pehlivanların mezarına karanfil bıraktı. Tören, duaların ardından sona erdi.