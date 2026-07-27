Türkiye\'de 24 Temmuz Günlük Ajandası

10.00 - TÜİK, temmuz ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiği, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TBMM)

13.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İzmir İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

15.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (ANKARA)

15.20 - 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda dönecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...