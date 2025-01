7. Çandır Fasulyesi Şenliği Antalya\'da Coşkuyla Gerçekleşti

Güncel

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi, 7'ncisini düzenlediği "Çandır Fasulyesi Şenliği"ni, bu yıl Manavgat Belediyesi işbirliğiyle yaptı. Şenliğe katılanlara, Çandır fasulyesi ile Manavgat'ın meşhur altın susamından üretilen tahinle hazırlanan piyaz ikram edildi.

Konyaaltı Belediyesince bu yıl 7'ncisi Manavgat Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Çandır Fasulyesi Şenliği", HayatPark'ta yapıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Çandır fasulyesi ve Manavgat'ın altın susamından üretilen tahiniyle hazırlanan piyazları şenliğe katılanlara ikram etti.

Yöresel tatların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Başkan Cem Kotan, HayatPark'ta bölge halkının kurduğu yöresel pazarı da gezdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenliğe, belediye başkanlarının yanı sıra CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar ve Aykut Kaya, Saadet Partisi Milletvekili Şeraffetin Kılıç ve CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, siyasi parti yöneticileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Bu etkinlikleri, sizlerle bir araya gelip aşımızı paylaşmak için düzenliyoruz"

Yöresel ürünlerin tanıtımının önemine dikkati çeken Başkan Kotan, piyazın ham maddesinin Çandır fasulyesi olduğunu ve bu yılki etkinliği de piyazla taçlandırdıklarını söyledi. Başkan Kotan, "Planlamalarımız doğrultusunda, piyaza en çok yakışan bir diğer besin tahin olduğu için Manavgat Belediyesi ile iletişime geçtik. Manavgat Belediye Başkanımızın desteğiyle bu organizasyonu hayata geçirdik. Niyazi Başkanımıza, Manavgat'ın altın susamını Çandır fasulyesiyle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kotan, piyazın Antalya'nın tescilli bir ürünü olduğunu da belirterek, "Ülkemizin yemek kültürünü ve tarımsal mirasını korumak hepimizin görevidir. Bu etkinlikleri, hem kültürel mirasımızı yaşatmak ve desteklemek hem de sizlerle bir araya gelip aşımızı paylaşmak için düzenliyoruz" dedi.

Çandır fasulyesinin, bulunduğu her yerde hak ettiği değeri görmesi gerektiğini kaydeden Başkan Kotan, "Çiftçimizin her zaman yanındayız. Daha önce Doyran Patlıcan Şenliği'ni düzenlediğimiz gibi Çandır Fasulyesi Şenliği'ni de halkımız ve muhtarlarımızla gerçekleştirdik. Sizler bizleri seçerek onurlandırdınız, biz de tüm zorluklara rağmen hizmetlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Daha çağdaş ve daha demokratik bir Türkiye için, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Kotan, "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni her zaman koruyup kollayacağız. Bu festivaller, bir araya gelmek için önemli bir vesiledir" ifadelerini kullandı.

"Bütün belediyelerimizle yan yanayız"

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da "Bugün Cem kardeşimle beraber ilçemizin iki değerini buluşturduk. Bunlardan biri Manavgat'ın altın susamlı tahini, diğeri ise Konyaaltı'mızın Çandır fasulyesi. Bu iki ürün birleşince ortaya eşsiz bir piyaz çıktı" dedi.

Dostluk ve dayanışma çağrısı yapan Başkan Kara, "Bütün belediyelerimizle kardeşlik içerisinde, yan yanayız. Bütün halkımızla birlikte can canayız. Bu her zaman için bu şekilde devam edecektir" diye konuştu.

Yarbaşçandır Mahalle Muhtarı Abdullah Harmankaya da "Başkanlarımıza, emeği geçen herkese, ekiminden dikimine, harmanından hasadına kadar bu yemeği bize ulaştıran arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.