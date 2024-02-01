7 İlde Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 9 Gözaltı

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Oğuzhan CİN/İSTANBUL, İSTANBUL merkezli 7 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına yönelik ihbar aldı. Ekipler tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 9 kişinin kimliklerini tespit etti. Çarşamba günü şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Kocaeli, Manisa, Bolu, Kayseri, Afyon ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bin 313 adet tarihi sikke, 93 adet farklı form ve biçimlere sahip taştan yapılmış çeşitli keski ve delgi aletleri, 39 adet çeşitli form ve ebatlarda metal obje, 8 adet yüzük, 5 adet ok ucu, 1 adet ahşap tavan göbeği ve 1 adet de dedektör ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.