7. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu 10 Nisan'da Başlıyor

(MERSİN) - 7'nci Mersin Uluslararası Bisiklet Turu 10 Nisan'da "start" alacak. Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğündeki organizasyona 33 ülkeden 173 sporcu katılacak.

Mersin; Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sporseverleri ve bisiklet tutkunlarını heyecanlandıran büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

10 Nisan'da başlayacak 7. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda (7. Tour of Mersin) 33 farklı ülkeden gelen 173 sporcu yarışacak. Dört gün sürecek yarış boyunca sporcular, kentteki 13 ilçeden geçen yaklaşık 450 kilometrelik parkuru tamamlamak için pedal çevirecek.

Mersin'in farklı ilçelerinden geçen rota, katılımcılara sadece sportif bir mücadele sunmakla kalmayacak, aynı zamanda Toros Dağları'nın eteklerinden Akdeniz'in kıyılarına uzanan manzaralar eşliğinde bir deneyim yaşatacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ardından Türkiye'nin en büyük ikinci bisiklet yarışı olarak kabul edilen organizasyon, Mersin'in doğal ve tarihi güzelliklerini gözler önüne sererken, kentin spora olan uygunluğunu da tüm dünyaya tanıtacak.

Spor ve turizmin buluşma noktası Mersin olacak

Sporcular, yarış esnasında Cennet-Cehennem Obrukları, Kızkalesi, Soli Pompeipolis Antik Kenti gibi tarihi noktalardan geçerek, Mersin'in kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacaklar.

"33 farklı ülkeden 173 sporcu pedal çevirerek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, 7. Tour Of Mersin'in teknik detayları hakkında bilgi verdi. Taşkın, "Dünyanın dört bir yanından; toplam 6 kıtadan, 33 farklı ülkeden sporcuların katıldığı büyük bir organizasyon olacak. Çoğunluğu yabancı sporculardan oluşan 173 sporcu katılıyor. Dünyanın en büyük bisikletçileri burada pedal çevirecekler. Toplamda 4 etaptan oluşan, 4 gün sürecek bir organizasyon. Sporcular, 450 kilometreye yakın pedal çevirecek" dedi.

"Sporcular; Mersin'in tarihi ve doğal güzellikleri arasında pedal çevirecekler"

Güzergah bilgilerini de paylaşan Taşkın, "10 Nisan'da Anamur iskeleden başlayacağız. Anamur'daki Mamure Kalesi önünden geçilerek, Gilindire mağarası önünde bitirilecek. İkinci etabımız Gülnar'da başlayıp Erdemli'de bitiyor. Üçüncü etabımız; Tarsus'tan başlayıp Çamlıyayla'dan devam edip, Ayvagediği yaylasında bitirilecek. Son etap da Mersin sahilinde yapılacak. Sporcular; denizin ve yaylaların içerisinden geçecek, tarihi mekanları da görerek pedal çevirecekler" ifadelerini kullandı.

Tüm Mersinlileri organizasyona katılmaya davet eden Taşkın, "Amacımız Mersin'de sporu; tarihle ve doğayla buluşturmak ve Mersin'i bütün dünyaya tanıtmak. Bütün Mersinlileri de izlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.