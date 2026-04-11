73 Yıl Hapis Cezalı Kadın Kuşadası'nda Yakalandı
73 Yıl Hapis Cezalı Kadın Kuşadası'nda Yakalandı

73 Yıl Hapis Cezalı Kadın Kuşadası'nda Yakalandı
11.04.2026 20:09
Kuşadası'nda 73 yıl hapis cezası ile aranan E.S. jandarma tarafından yakalandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 73 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.S. (51) isimli kadın, jandarma ekiplerince tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlattı. Bu kapsamda 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçuyla ilgili 16 dosya kaydı olan ve hakkında 73 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.S.'nin Kuşadası'nda olduğu belirlendi. E.S.'nin saklandığı eve dün operasyon düzenleyen ekipler, 7 aydır aranan firari kadın hükümlüyü yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.S., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

