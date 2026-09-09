75 Günde Hafızlık Programını bitiren 40 kız öğrenci İstanbul'da belgelerini aldı - Son Dakika
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75 Günde Hafızlık Programını bitiren 40 kız öğrenci İstanbul'da belgelerini aldı

75 Günde Hafızlık Programını bitiren 40 kız öğrenci İstanbul\'da belgelerini aldı
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İlim Yayma Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen '75 Günde Hafızlık Programı'nı tamamlayan 40 kız öğrenci için İstanbul Halkalı'daki yerleşkede belge takdim töreni yapıldı.

İlim Yayma Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) işbirliğiyle düzenlenen "75 Günde Hafızlık Programı"ndan mezun olan 40 kız öğrenci, hafızlık belgelerini aldı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Halkalı'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen belge takdim merasimi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, hafız olan öğrencileri ve emeği geçenleri tebrik etti.

İlim Yayma Vakfı'nı kuran İlim Yayma Cemiyetinin kuruluşu itibarıyla 75 yıllık bir gelenek olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir asırlık çınar olmaya yakın. Hamdolsun son 75 yılda imam hatiplerin kurulmasıyla başlayan ki bu demektir ki imam hatipler de 75 yaşını doldurmuş oluyor. Türkiye'de dinimizi hakkıyla yaşayabilmek, doğru kaynaklardan dini bilgiye ulaşabilmek ve bütün vatandaşlarımızın ulaşmasına vesile olmak amacıyla nice büyük hizmetlere imza atılmış, nice hoca efendiler yetiştirilmiş. O yetişen hocalarımız daha nice insanları irşad etmiş, Rabbimizin kutlu yoluna davet etmiş. Günlük hayatlarında dinlerini yaşayabilmeleriyle ilgili onlara doğru bilgileri aktarmış. Hamdolsun bu düzgün yol, bu düzgün omurga sayesinde ülkemizde dini sahada aşırılıkların hiç olmamasına vesile olmuş. Radikalliklerin hiçbir zaman bu topraklardan neşet etmemesine vesile olmuşlar, bunu da temin etmişler."

Erdoğan, "Bu vesileyle İlim Yayma Cemiyetimizi kuranları, imam hatiplerin 1951 yılında kurulmasında emeği geçenleri ne kadar hayırlarla yad etsek azdır." diye konuştu.

O geleneğin son halkalarından birinin de İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olduğunu dile getiren Erdoğan, üniversitenin yaklaşık 16 yıl önce İlim Yayma Vakfı tarafından kurulduğunu aktardı.

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir hafızlık metodu"

Erdoğan, İlim Yayma Vakfının senedinde, memleket dahilinde ve haricinde ilmin yayılması amacının yazılı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hamdolsun 1951 yılında imam hatiplerin kurulmasından bugüne kadar Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaz Kur'an kurslarında, sene boyunca Kur'an kurslarında, hafızlık okullarında milyonlarca insanın bu Kur'an eğitimini aldıklarını düşünün. O hizmetlerin bugün geldiği noktada dünyada eşi benzeri olmayan bir hafızlık metodu... Hem hızlı hem anlamıyla birlikte hem kadim musikimizin makamlarından istifade edilerek böyle bir metodun gelişmiş olması sanıyorum ümmet olarak 75 yıl öncesinden bugün daha iyi bir noktada olduğumuzun da bir delili olsa gerek."

Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz her ne kadar yaptığımız işleri kendimizden bilecek kadar bu devirde nefis taşısak da oturup da salim kafayla konuştuğumuz zaman bütün oluşların Rabbimizden olduğunu hatırlatıyoruz birbirimize. O zaman 'Böyle bir proje de Rabbimizin bize bir hediyesi.' diye düşünmek lazım. 'O hediyeye layık bir ümmet olduk demek ki.' diye de birazcık kendimiz de belki nasiplenebilir miyiz bilmiyorum. Yani demek ki bazen oturup da 'İşte gençlik şöyle berbat, zamanlar şöyle kötü, ne oluyor bu milletin hali?' diyenlerin çok da haklı olmadığını düşünüp, kendimize karamsarlık yüklemek yerine bu güzel olan projelerle 'Daha başka ne müjdelere acaba layık olabiliriz?' diye motivasyon yüklememiz lazım kendimize ve birbirimize. Onun için bu 75 Günde Hafızlık Projesi'nin bir üniversitenin bünyesinde olması, bunlar akla hayale gelir şeyler değildi eskiden."

Üniversitede Hafızlık Araştırma Uygulama Merkezinin kurulacağını dile getiren Erdoğan, İlim Yayma Vakfı olarak Eyüpsultan'da Kur'an'a hizmette kullanılmak üzere bağışlanmış olan bir yerin merkez binası yapılmasıyla ilgili mütevelli heyetiyle karar aldıkladını sözlerine ekledi.

"Önümüzdeki günlerde kuruluş süreci tamamlanıp faaliyete başlayacak"

İZÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Özkan Göksal ise Türkiye'de son yıllarda hafızlık konusunda ciddi bir teveccühün oluştuğunu, bunun önünün açıldığını ve kıymet verildiğini söyledi.

Bu konudaki çalışmaların yaygınlaştığını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Göksal, böyle bir çalışmanın yaygınlaşması ve büyümesinin kendileri için bir görev haline geldiğini ifade etti.

Göksal, "Üniversite olarak da akademik bir boyut kazandırmak ve kurumsal bir tarzda süreci yönetmek için bir araştırma ve uygulama enstitüsü kurmaya karar verdik. Önümüzdeki günlerde kuruluş süreci tamamlanıp faaliyete başlayacak. İnşallah ümit ediyoruz ki bundan sonra akademik katkılarla çalışma daha uzun soluklu, daha verimli bir halde devam edecektir." dedi.

Program Koordinatörü Gülsüm Arslan ise yıllar önce başlayan gayretin bugün bir tecrübeye, tecrübenin de yeni bir nesle dönüşmesine şahitlik ettiklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından hafız olan kız öğrenciler, sahneye çıkarak koro halinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Daha sonra hafızlar için taç giyme merasimi düzenlendi. Hafız olan öğrencilerin belgelerini protokol üyelerinden almasının ardından, programın kapanış duasını Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaptı.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Küçük, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Yasin Aktay ile aileler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Halkalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 75 Günde Hafızlık Programını bitiren 40 kız öğrenci İstanbul'da belgelerini aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 75 Günde Hafızlık Programını bitiren 40 kız öğrenci İstanbul'da belgelerini aldı - Son Dakika
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