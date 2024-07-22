75 milyon yıllık gizem: İnaltı Mağarası - Son Dakika
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75 milyon yıllık gizem: İnaltı Mağarası

Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan İnaltı Mağarası'nın, jeolojik incelemeler sonucunda '75 milyon yaşında genç bir mağara' olduğu belirlendi. Mağara, kireçtaşı-şeyl ve kumtaşı kontağında gelişmiş olup, tavan yüksekliği 20 metreden fazla ve genişliği 18 metredir. İnaltı Mağarası, Ayancık ilçesine 36 km, Sinop merkeze 94 km uzaklıktadır.

22.07.2024 23:13
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75 milyon yıllık gizem: İnaltı Mağarası

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan İnaltı Mağarası'nın, jeolojik incelemeler sonucunda '75 milyon yaşında genç bir mağara' olduğu belirlendi.

Sinop Valiliği tarafından paylaşılan bilgiye göre, kireçtaşı-şeyl, kumtaşı kontağında gelişen İnaltı Mağarası, yatay uzanımlı fosil bir mağara. Doğu, batı yönünde büyük bir s çizerek uzanan mağaranın giriş ağzı ve gerisindeki salon belirgin bir fay üzerinde oluşmuş. Bu nedenle tavan yüksekliği 20 metreden fazla, genişliği ise 18 metre. Giriş salonu, boyu 125 metre, tavan yüksekliği 6-22m, genişliği 7-13 metreler arasında değişen düzgün bir galeriye açılıyor. Jeolojik incelemeler sonucunda İnaltı Mağarası'nın 75 milyon yaşında genç bir mağara olduğu tespit edildi.

İnaltı Mağarası; Ayancık ilçesine 36 km, Sinop merkeze 94 km, İstanbul'a 620 km, Ankara'ya 350 km, Kastamonu'ya 111 km uzaklıkta bulunuyor.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdür Yardımcısı Rıfat Erdal ve İnaltı Köyü Muhtarı Adnan Keskin ile birlikte, Ayancık İnaltı Mağarası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

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