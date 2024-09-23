8. Balkan-Rumeli Trakya Buluşması Hoşgörü ve Kardeşlik Mesajlarıyla Gerçekleştirildi

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin BAL-GÖÇ Trakya Derneği iş birliğiyle bu yıl 8'incisini düzenlediği Balkan- Rumeli Trakya Buluşması Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Bulgaristan ve Gagavuzya'dan da konukların katıldığı buluşmada binlerce kişi "hoşgörü" ve "kardeşlik" mesajı verdi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin BAL-GÖÇ Trakya Derneği iş birliğiyle düzenlediği 8. Balkan, Rumeli Trakya Buluşması, 22 Eylül'de gerçekleştirildi.

Kent Ormanı'nda düzenlenen organizasyona, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Bulgaristan'ın Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili İlhan Küçük, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Burgas Milletvekili Sevim Ali, Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Konsolosluğu'ndan Todor Petrov ve Roberto Ivanov, Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, Gagavuzya Tomay Belediye Başkanı Chiosea Dmitrii, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyon (BRTK) Başkanı Sabri Mutlu, Bal-Göç Trakya Lüleburgaz Dernek Başkanı Veli Öner, önceki dönem Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, Gagavuzya'dan Tomay, Bulgaristan'dan Haskovo, Kırcaali ve Koşukavak belediyelerinden misafirler katıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanını dolduran vatandaşlar gün boyu çeşitli etkinliklerle ve açılan stantlarda vakit geçirdi.

Etkinlikte Gagavuzya Tomay Belediyesi, Bulgaristan Krumovgrad Halk Dansları Ekibi, Bulgaristan Koşukavak 'Açelya' Türk Dans Ekibi, Haskovo Belediyesi Halk Dansları Ekibi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Lüleburgaz Halk Dansları Topluluğu gösterilerini sahneledi.

"Bizler muhacir, göçmen değil; bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin asli unsurlarıyız"

Belediye Başkanı Murat Gerenli, şunları kaydetti:

"Bizler bu topraklarda çok büyük acılar yaşadık. Zulümler gördük, yurtlarımızdan sürüldük, savaşlarda canlarımızı yitirdik. Ama asla mücadeleden, bağımsızlığımızdan ve köklerimizden vazgeçmedik. Bulunduğumuz topraklarda yeniden kök saldık, filizlendik. ve bu filizlerden hoşgörüyü, demokrasiyi ve kardeşliği yeniden büyüttük. Ben, ataları Kırcaali ve Selanik'ten bu topraklara göçmüş bir ailenin çocuğu olarak burada yeniden kök salmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu topraklarda yetişen her bir filiz ile daha çok büyüyor ve hep birlikte aydınlık geleceğimize yürüyoruz.

Bizler, Horasan'dan kalkıp göçen Anadolu erenlerinin; Hacı Bektaşi Veli'nin, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Sarı Saltukların torunuyuz. Anadolu'dan kalkıp Balkanlara, Avrupa'ya Türklüğü yaymak için giden Türkmenlerin, yörüklerin, Selanik'te doğup büyüyen, Manastır'da oluşturduğu Cumhuriyet fikriyle Samsun'da bağımsızlık ateşini yakan, Kurtuluş Savaşı ile bizlerin özgür ve bağımsız bireyler olarak yaşamamızı sağlayan Mustafa Kemal'in evlatlarıyız. Yani bizler muhacir, göçmen değil; bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin asli unsurlarıyız."

Etkinlikte, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili İlhan Küçük, Gagavuzya Tomay Belediye Başkanı Chiosea Dmitrii, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyon (BRTK) Başkanı Sabri Mutlu, önceki dönem Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz ve Bal-Göç Trakya Lüleburgaz Dernek Başkanı Veli Öner de birer konuşma yaptı.

8'inci Balkan-Rumeli Trakya Buluşması'nda son olarak Bulgaristanlı şarkıcı Toni Storaro sahne aldı.