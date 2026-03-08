Anka Haber Ajansı 8 Mart Pazar Gündemi

10.00 - Karşıyaka Belediyesi, 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda anma töreni düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - İYİ Parti Kadın ve Aile Politikaları Başkanı Kevser Ofluoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda DEM Parti öncülüğünde miting düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

11.30 - CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Dursun Şekli, Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

12.00 - 15.00 - 16.00 - 19.04 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivrihisar Belediye Başkanlığı'nı ve Cumhuriyet gazetesi katkılarıyla düzenlenen "Kadın" Fotoğraf Sergisi'ni ziyaret edecek. Özel, 8 Mart Kadınlar Günü paneline ve iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ESKİŞEHİR)

12.00 - Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadıköy'de "Büyük Kadın Buluşması" gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Bağcılar İlçe Başkanlığı binasında pazartesi görülmeye başlayacak "İBB Davası" hakkında açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - CHP İzmir Gençlik Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

15.00 - İzmir Kadın Platformu, KESK İzmir Kadın Meclisi ve Emekçi Kadınlar, "8 Mart'ta savaşa, yoksulluğa şiddete karşı yürüyoruz" sloganıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde biraraya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

17.00 - CHP İzmir Kadın Kolları ve İzmir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Karanlığı mücadelemizle aydınlatacağız, özgürce yaşayacağız" sloganıyla Alsancak İskele önünde bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

19.00 - İzmir Barosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

19.09 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince düzenlenen "Geleneksel İstanbul İftarı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.30 - Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Beyoğlu'nda "Gece Yürüyüşü" düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.30 - Siyasi partilerin temsilcileri, STK'lar, kadın dernekleri ve öğrenci toplulukları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gece yürüyüşü düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

13.30 - 16.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa ile Fenerbahçe-Samsunspor maçları oynanacak. (RİZE - GAZİANTEP - KONYA - İSTANBUL)

