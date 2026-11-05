8 saat enkazda kalan Zahide Özbebek\'in notlarını yeniden yazdığı roman yayımlandı

OSMANİYE'de, 6 Şubat depremlerinde 5 yaşındaki oğlu Yasin Taha ile birlikte 8 saat enkaz altında kalan Zahide Özbebek'in (31) beton parçalarının arasında kaybettiği notlarını yeniden kaleme alarak tamamladığı ilk romanı 'Güneşi Yudumlarken', yayımlandı.

Osmaniye merkez Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Zahide Özbebek'in evi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkıldı. Üç katlı binanın üçüncü katında oturan 4 çocuk annesi Özbebek, oğlu Yasin Taha ile enkaz altında kaldı. Yaklaşık 8 saat sonra kurtarılan küçük çocuk, Gaziantep'te 8 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra Adana'da tedavi altına alındı. Kafatasında kırık oluşan Yasin Taha Özbebek, felç geçirdi. Zahide Özbebek'in depremden önce yazmaya başladığı ilk romanı Güneşi Yudumlarken'in notları da enkaz altında kayboldu. Tedavisi tamamlanan oğlu taburcu edildikten sonra önce çadırda ardından da konteynerde yaşam mücadelesini sürdüren Özbebek, notlarını yeniden kaleme alarak kitabını tamamladı.

'BENİ AYAKTA TUTAN ÇOCUKLARIM OLDU'

Yaşadıklarına rağmen hayallerinden vazgeçmediğini belirten Zahide Özbebek, "6 Şubat depremini en acı şekilde yaşayanlardanım. Depremde evimiz yıkıldı, oğlumla birlikte enkazdan çıktık. Sonrasında çocuğum çok ciddi sağlık sorunları yaşadı. Gaziantep'te uzun süre yoğun bakımda kaldı. Daha sonra çadır ve konteyner evlere geçtik. Hasta çocuğum, eşim ve diğer çocuklarımla birlikte 20 metrekarelik alanda üç yıl yaşadık. Eşimin de sağlık sorunları oldu. Bu süreçte çocuklarımın ihtiyaçlarını ev yemekleri yapıp satarak karşılamaya çalıştım" dedi.

Çocukluğundan beri kitap yazma hayali kurduğunu anlatan Özbebek, "İlk yazdığım kitabın notları deprem sırasında enkaz altında kaldı. Ancak vazgeçmedim. Konteynerde çocuğumun sağlığıyla ilgilenirken ve ev yemekleri yapıp satarken kalan zamanlarımda kitabımı yazdım. Kitabımın birçok bölümünü hastane odalarında kaleme aldım. Çocuğum uyuduğunda yazmaya devam ettim. Bazen iki saat uyuyarak yazdım, bazen hiç uyumadım. Beni güçlendiren ve ayakta tutan çocuklarım oldu" diye konuştu.

ROMANIN KAHRAMANI, KENDİ BAHARINI OLUŞTURUYOR

'Güneşi Yudumlarken' adlı romanının konusuna da değinen Özbebek, eserde zorlu bir hayat mücadelesi veren Havin isimli kız çocuğunun hikayesini anlattığını belirtti. Eğitim hakkı elinden alınan, sevgiden uzak büyüyen ve başkalarının hataları nedeniyle ağır bedeller ödeyen Havin'in, berdelle evlendirilmesine rağmen yaşadığı zorluklara boyun eğmediğini ifade eden Özbebek, karakterin sonunda hayalini kurduğu ve kadınların sığınabileceği, destek alabileceği bir kurum açtığını söyledi. Özbebek, "Karakterimin adı Havin. Hayatı tamamen bir kıştan geçiyor ama kendi baharını kendisi oluşturuyor. Ben de yaşadığım bütün zorluklara rağmen ayakta kalmayı ve çocuklarıma iyi bir örnek olmayı istedim. Pes edip boyun eğseydim çocuklarım için kaybederdim. Beni güçlendiren, ayakta tutan çocuklarım oldu" ifadelerini kullandı.

AÇIK ÖĞRETİMLE EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

İlkokul 3'üncü sınıfta eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını belirten Özbebek, dört çocuğunun ardından eğitim hayatına yeniden döndüğünü söyledi. Açık öğretim ile ilkokul, ortaokul ve liseyi tamamladığını kaydeden Özbebek, yazarlık çalışmalarını sürdürürken ev yemekleri yapıp satmaya da devam ettiğini dile getirdi. Özbebek, "Hayallerimden hiçbir zaman vazgeçmedim. Yaşadığım zorluklar bana mücadele etmeyi, ayakta durmayı ve pes etmemeyi öğretti. Kitabımdan elde ettiğim gelirle çocuklarımın eğitim ve kişisel ihtiyaçlarını karşılıyorum. Başarmaya devam edeceğim, pes etmeyeceğim. Hayat bana ne zorluk getirirse getirsin, onları çiçek bahçesine çevireceğim ve çocuklarıma en iyi şekilde örnek olmaya çalışacağım" dedi.