8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başladı

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Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali"nin açılışı kapsamında mangal ateşi yakıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, şefler ve diğer davetliler Merkez Park'ta yapılan festivalin kortej yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüşe katılanlar bando eşliğinde tören alanına geçti, bazı vatandaşlar da yöresel ürünlerin yer aldığı stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

Köşger, tören alanında yaptığı konuşmada, Adana'nın kadim bir kültürün varisi olarak kendine has lezzetleri sentezleyip zenginleştirmeye devam etmiş, geçmiş ile bugünü bünyesinde harmanlamayı başarmış bir şehir olduğunu söyledi.

Festivalin sadece bir lezzet festivali değil, bu toprakların derin tarihini, zengin kültürel mirasını ve eşsiz lezzetlerini de geleceğe taşımak için önemli bir köprü olduğunu belirten Köşger, şunları dile getirdi:

"İlkini 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz festivali her geçen yıl daha zengin ve ilginç içeriklerle donatarak bu yıl ağırlamayı hedeflediğimiz 1,5 milyon ziyaretçimizin hafızasında yer etmek istiyoruz. Bu festivalle ilimiz ekonomisine de aşağı yukarı 3 milyar liralık bir katma değer sağlayacağımızı tahmin, temenni ediyoruz."

Vali Köşger, büyüyen Türkiye'de globalleşen dünyada artık büyük düşünülmesi, havza, bölge planlamasının hedeflenmesi gerektiğini belirterek Adana başta olmak üzere Hatay, Gaziantep ekseninde Mersin'i, Şanlıurfa, Kahramanmaraş eklenerek bir destinasyon oluşturulabileceğini belirtti.

Adana kebabının lezzetinin yanı sıra kentteki sunum kültürün de fark ortaya koyduğunu belirten Köşger, "Böyle cömertçe, güler yüzle, misafirperverce ikram eden çok fazla yer kalmadı. Bu anlamda Adana'nın diğer şehirlere bir üstün taraf olduğunu ifade etmek isterim. Bu gastronomi için de önemli ve vazgeçilmez bir husus." diye konuştu.

"Lezzet festivaliyle baharlara güle güle diyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da festivali sürekli kılmak için her yıl üzerine bir şeyler ekleyip biraz daha zenginleştirerek yapmaya devam ettiklerini, festivalle Adana'yı tanıtmanın yanı sıra esnafın da biraz da rahatlamasını sağlamanın öncelikli amaçları olduğunu söyledi.

Vali Köşger'e etkinlikteki emeği için teşekkür eden Karalar, şöyle devam etti:

"Adana'nın birlikte davranarak herkesin elini taşın altına koyduğunu, bu zenginlikleri tanıtma noktasında çok başarılı olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla her yıl Altın Koza oluyor, işte Teknofest de yeni oldu. Çok büyük bir zenginlik, çok büyük bir katkı Adana için. Bugün lezzet festivali, yarın Portakal Çiçeği Karnavalı. İlkbahar'da portakal çiçeğiyle 'Hoş geldin bahar' diyoruz. Sonbaharda da lezzet festivaliyle baharlara 'Güle güle' diyoruz. Tabiatıyla bu etkinlikler Adana'nın bu güzelliklerini tanıtma noktasında çok başarılı olduğu için her sene üstüne hem ziyaretçi hem kalite koyuyor."

"Gelsin lezzetli kebap yapsın yapay zeka"

Karalar; tarım ve sanayinin yanında Adana'nın gastronomi yoluyla turizm kenti de olması gerektiğine işaret etti.

Adana'da yapılan kebabın tadının başka olduğunu belirten Karalar, "Şimdi yapay zekanın her şeye uzandığı, çok şey yaptığı, kullanımının giderek arttığı bir dünyada elbette ona da saygımız var ama gelsin lezzetli kebap yapsın yapay zeka. Gelsin bu kardeşlerimin ellerindeki lezzeti taşıyabilsin. İşte onun için Adana özeldir. Adana lezzetiyle, tarihiyle, kültürüyle ama usta elleriyle ama yürekli, mert delikanlı bir o kadar da misafirperver insanıyla özeldir." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, birlikte mangal ateşini yaktı.