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80 yaşındaki tansiyon hastasını almaya giden ambulans kara saplandı - Son Dakika
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80 yaşındaki tansiyon hastasını almaya giden ambulans kara saplandı

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki tansiyon hastası için çağrılan ambulans, köy yolunda kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen karla mücadele ekipleri, ambulansı kurtardı. Ambulans hastayı alarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

14.01.2024 - 21:19,  Güncelleme: 21:23
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BİTLİS'in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyünde 80 yaşındaki tansiyon hastasını almaya giderken kara saplanan ambulans, ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri, daha sonra hastayı alarak hastaneye ulaştırdı.

Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyünde rahatsızlanan ismi açıklanmayan tansiyon hastası için yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine yola çıkan ambulans, köy yolunda kara saplandı. Sağlık görevlilerinin haber vermesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi bünyesinde görevli karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle yolu açıp, ambulansı kurtardı. Ambulans köye gidip, hastayı alarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Tedaviye alınan erkek hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, '112 Acil Sağlık Hizmetleri Ekiplerimiz tarafından, Hizan'a bağlı Koçyiğit köyünde yoğun kar yağışı sebebiyle zor şartlar altında sağlık kurumuna ulaşmakta zorlanan 80 yaşındaki tansiyon hastamızın evde ilk müdahalesi yapılarak vatandaşımızın kısa bir süre içerisinde Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne nakli sağlandı' denildi. (DHA)

80 yaşındaki tansiyon hastasını almaya giden ambulans kara saplandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 80 yaşındaki tansiyon hastasını almaya giden ambulans kara saplandı - Son Dakika
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