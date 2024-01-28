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Çakar lamba kullanan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı - Son Dakika
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Çakar lamba kullanan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde dev denetim gerçekleştirildi. Çakar lamba kullanan 807 sürücü tespit edilirken, 5 milyon 196 bin lira da para cezası uygulandı.

28.01.2024 - 08:24,  Güncelleme: 08:34
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1-26 Ocak arasında 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde 807 sürücünün çakar lambası söktürüldü, toplam 5 milyon 196 bin TL ceza uygulandı" ifadesine yer verdi.

"807 SÜRÜCÜYE 5 MİLYON TL PARA CEZASI VERİLDİ"

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan" kişilere karşı yapılan denetimlerde;

  • 807 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü,
  • 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi TRAFİKTE ÖNCELİĞİMİZ "ÖNCE İNSAN"

Görevi sırasında Işıklı ya da Sesli Uyarı İşareti Bulunan Cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir."

81 ilde dev denetim! Çakar lamba kullanan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı
Çakar lamba kullanan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı
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İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çakar lamba kullanan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çakar lamba kullanan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı - Son Dakika
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