En yaşlı aday "Filozof hurdacı" bastonuyla YKS'ye girdi - Son Dakika
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En yaşlı aday "Filozof hurdacı" bastonuyla YKS'ye girdi

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En yaşlı aday "Filozof hurdacı" bastonuyla YKS\'ye girdi
21.06.2025 10:31
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En yaşlı aday "Filozof hurdacı" bastonuyla YKS\'ye girdi
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Edirne'de yaşayan 2 üniversite mezunu 81 yaşındaki "Filozof hurdacı" Şevki Kılıç, 8'inci kez üniversite sınavına girdi. Bastonundan güç alarak okula gelen sınavın en yaşlı adayı, tercih yapmayacağını söyledi. Kılıç sınavdan önce gençlerle sohbet edip tecrübelerini paylaştı.

Edirne'de ikamet eden ve emekli olduktan sonra hurdacılık yapan 81 yaşındaki Şevki Kılıç, Trakya ve Anadolu üniversitelerinin Tarih bölümünden mezun oldu, önceki yıl ise Arkeoloji bölümünü kazandı. Arkeoloji bölümüne çeşitli nedenlerden dolayı devam edemeyen Kılıç, okuma azmini bu yıl da sürdürdü.

En yaşlı aday 'Filozof hurdacı' bastonuyla YKS'ye girdi

81 YAŞINDA ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRDİ

"Filozof hurdacı" lakabıyla tanınan Kılıç, gençlere örnek olmak için bir kez daha sınavda ter döktü. Kılıç bastonundan güç alarak geldiği Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

En yaşlı aday 'Filozof hurdacı' bastonuyla YKS'ye girdi

"PUANIM YÜKSEK DE OLSA TERCİH YAPMAYACAĞIM"

Sınava girmeden önce kendisiyle sohbet eden gençlerle tecrübelerini paylaşan Kılıç, YKS'ye giren en yaşlı adayın kendisinin olduğunu ve 8. kez üniversite sınavında ter dökeceğini söyledi.

En yaşlı aday 'Filozof hurdacı' bastonuyla YKS'ye girdi

Üniversite kazanmak gibi bir hedefinin olmadığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti: "Önceki yıllarda 2 kez tarih bölümünü bitirdim. Tavşan atlet olarak giriyorum sınava öğrencilere örnek olmak istiyorum. ÖSYM Başkanı'nın bahsettiği 81 yaşındaki aday benim. Sağlığım el verdiği sürece sınava girmek istiyorum. Bir de YKS'ye girecek en küçük 15 yaşındaki gençle tanışmak isterdim. Bu yıl puanım yüksek olsa dahi hiçbir tercih yapmayacağım. Başka bir uğraş alanım var Osmanlıcadan çeviri yapıyorum ve bu yıl kitabımı çıkarmak istiyorum."

En yaşlı aday 'Filozof hurdacı' bastonuyla YKS'ye girdi

"ŞEVKİ AMCA BİZİ CESARETLENDİRDİ"

Sınava giren gençlerden Kerem Abbasoğlu, Şevki Kılıç'ın gençlere örnek olduğunu ifade etti. Kılıç'ı gördüklerinde motivasyonlarının arttığını anlatan Abbasoğlu, "Şevki amca bizi cesaretlendirdi. Ne olursa olsun hedefimin peşinden koşacağım." dedi.

En yaşlı aday 'Filozof hurdacı' bastonuyla YKS'ye girdi

Azat Birgül de heyecanlı olduklarını ancak Şevki Kılıç'ı gördükten sonra heyecanlarının yatıştığını söyledi. Birgül, Kılıç'ın okumanın yaşının olmadığını herkese gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Arkeoloji, edirne, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel En yaşlı aday 'Filozof hurdacı' bastonuyla YKS'ye girdi - Son Dakika

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