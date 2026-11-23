Çeyrek asır boyunca edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 2007'de yerleştiği huzurevinde de mesleğinden kopmayan Türkan Aras, kuruluş çalışanlarının çocuklarına gönüllü ders verip yazdığı şiirleri onlara aktararak meslek heyecanını sürdürüyor.

86 yaşındaki Aras, mesleğini yalnızca bir geçim kaynağı değil, hayatının ayrılmaz bir parçası olarak gördü. Yaklaşık 25 yıl süren meslek hayatında öğrencileriyle güçlü bağlar kuran Aras, emekliliğinin ardından da eğitimden ve kültürel faaliyetlerden uzaklaşmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2007'den bu yana kalan Aras, burada da kendisini üretmekten ve insanlara dokunmaktan alıkoymadı. Huzurevinde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine katkı sağlayan, şiirler yazan ve kültürel faaliyetleri takip eden Aras, kuruluş çalışanlarının çocuklarına da gönüllü ders vermeye başladı.

Çalışanların çocuklarını ve torunlarını zaman zaman yanına alarak onlara eğitim desteği veren Aras, onlarla öncelikle arkadaşlık kurmaya önem verdi.

Öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını düşünen Aras, çocuklara hayatı sevmeyi, kendilerini keşfetmeyi ve yetenekli oldukları alanlarda ilerlemeyi öğütlüyor.

"Öğretmenlik değmek, dokunmak demek"

Aras, AA muhabirine, 25 yıl boyunca sürdürdüğü öğretmenlik mesleğinde öğrencilerine büyük bir sevgiyle yaklaştığını söyledi.

Derslerine hazırlıklı gittiğini ve öğrencilerinin isimlerini öğrenmeye özel önem verdiğini belirten Aras, "Aşkla yapıyordum. Mutlaka ders çalışıp gidiyordum. Kürsüye çıkıyordum, hepsinin adını öğreniyordum. İsim öğrenmeden 'Senin adın neydi?' olmaz. Daha birinci haftadan çocukların adını öğreniyordum. Huzurevinde de öyle. Adını bilmediğim insan yok. Ad, testinin kulpu gibidir." dedi.

Emekli olduktan sonra öğretmenlikten kopmadığını dile getiren Aras, hayatın içinde kalmak için çeşitli faaliyetler yürüttüğünü kaydetti.

Huzurevinde bulunduğu sürede kendisini hiçbir zaman boş bırakmadığına dikkati çeken Aras, "Öğretmeyi, öğrenmeyi bırakmış gibi değilim, tamamen hayatın içindeyim. Huzurevinde hep etkinlikler düzenledim, 'Buraya nasıl hizmet edebilirim?' diye var gücümle çalıştım. Her alanda kendimi boş bırakmadım. Şiirler yazdım, şiirlerimi düzenledim. Kültürel faaliyetleri kaçırmadım." diye konuştu.

Aras, öğretmenliğin yalnızca okul sıralarında sürdürülen bir meslek olmadığını vurgulayarak, eğitim hayatının bitmediğinin altını çizdi.

Hayatta herkesin birer eğitmen olduğuna işaret eden Aras, "Bu hayatın bitmemesi lazım. Öğretmenlik değmek ve dokunmak demek. Değeceğiz, dokunacağız. Hoşlanmadığın insanı bile anlamaya çalışacaksın. İnsanlara değeceğiz, dokunacağız, kaçmayacağız, seveceğiz." ifadelerini kullandı.

Çocuklarla önce arkadaşlık kuruyor

Huzurevi çalışanlarının çocuklarına ders verdiğini, eğitim sürecinde onlarla kurduğu iletişime önem verdiğini belirten Aras, derslere başlamadan önce aralarında samimi bir bağ oluşturduğunu kaydetti.

Çocuklara yalnızca okul dersleriyle ilgili konularda değil, hayatın kendisine ilişkin de öğütler verdiğini dile getiren Aras, onların hayata olumlu bakmalarını ve kendilerine özgü yönlerini keşfetmelerini istediğini anlattı.

İnsanların birbirinden farklı ve taklit edilemez özellikler taşıdığına dikkati çeken Aras, başparmak izini örnek göstererek, "Milyonlarca insan içinden bu başparmağım taklit edilemez. O halde insanoğlu taklit edilemeyen bir varlık. İyi ki geldik. İyi ki insanlara, doğaya, her şeye bir şeyler vermemiz lazım." diye konuştu.

Öğretmenlik yaptığı yıllardaki öğrencileriyle bağını koparmadığını da anlatan Aras, 1962'de Zonguldak'ta ders verdiği öğrencileriyle hala görüştüğünü söyledi.

Aras, "Zonguldak'ta 1962'de okuttuğum Faruk'la, Cemil'le, Hüsamettin'le ve diğer öğrencilerimle bayramlarda, özel günlerde hep birbirimizi ararız. Onlar beni arar, ben onları ararım. Yüksekokulu bitirdiğim ilk seneden itibaren kurduğum bağlar hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"İçimizdeki çocuğu öldürmeyeceğiz"

Huzurevinde yaşayan diğer sakinlerle de sohbet etmeyi sevdiğini kaydeden Aras, insanların çoğu zaman birbirlerinin sahip olduğu değerleri fark edemediğini ifade etti.

Huzurevinde karşılaştığı insanlarla sohbet ettikçe yeni hikayeler keşfettiğini dile getiren Aras, "Kantine iniyorum. Orada sıradan sandığın herhangi biri, kadın ya da erkek. Oturuyorsun, laf lafı açıyor. 'Bir derya da burada varmış.' diyorsun. İnsanların çoğu derya. Biz onları keşfetmeye çalışmıyoruz, küçümsüyoruz. Ben burada bütün arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Onların her birinin bir değer olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuklarla bir araya geldiğinde kendisini yeniden çocuk gibi hissettiğini belirten Aras, insanların yaşları ilerlese de içlerindeki çocuğu korumaları gerektiğini söyledi.

Aras, "Zaten hiç büyümedim ki. İçimizdeki çocuğu öldürmeyeceğiz. İçimizde hep seksek oynamak isteyen bir çocuk yaşasın, kalsın." dedi.

Gençlere sağlıklarını ihmal etmemelerini, sevgiyi hayatlarının merkezine almalarını ve yetenekli oldukları alanlarda kendilerini geliştirmelerini tavsiye eden Aras, beslenme ve sağlığın asla ihmal edilmemesi gerektiğini anlattı.

Aras, ikinci olarak sevginin kuşanılması gerektiğine dikkati çekerek, "İçlerindeki nefret tohumları varsa atsınlar. Ondan sonra ilgi alanlarını keşfetsinler. Keşfettikleri ilgi alanlarında derinleşsinler." önerisinde bulundu.

Herkesin yeteneği doğrultusunda bir meslek seçmesi gerektiğini vurgulayan Aras, kendisinin edebiyata yöneldiğinin altını çizdi.

"Hocamız bize güzel bir hayat dersi verdi"

Öğrencilerden 11 yaşındaki Eren Çalık, Türkan Aras'ın derslerinin keyifli geçtiğini anlattı.

Derslerde sessizce öğretmenlerini dinlediğini belirten Çalık, "Derslerde şiirler okuyoruz, problem çözüyoruz. Eğleniyoruz yani. Hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. Hocamız bize güzel bir hayat dersi verdi. Türkçe anlattı, şiirini okudu, biz de ona sorularımızı sorduk." dedi.

Çalık, kitap yazmak istediğini öğretmeniyle paylaştığını, "gizem" türüne ilgi duyduğunu ve olayları çözmeyi sevdiğini dile getirdi.

Öğretmeninin kendisine bu konuda bilgiler verdiğini anlatan Çalık, "Hocama bunu söyledim. O da bana bununla ilgili bilgiler verdi, bazı şeyler öğretti. Daha çok bilgilendim ve daha mutlu oldum." diye konuştu.

Sekiz yaşındaki Çağlar Ege Altınöz, Aras'ın dersleri eğlenceli hale getirdiğini belirterek, "Şiirler okuyor. Genelde bizi eğlendirerek ders yapıyor. Bize edebiyat dersi ve başka dersler verdi. Öğrenebildim, mutluyum." ifadelerine yer verdi.

Derslerde öğretmeninin kendi şiirleri de aktardığını dile getiren Altınöz, keyif aldığı edebiyat derslerine imkan buldukça katılmak istediğini söyledi.

Aynı yaştaki Serra Dinçer, huzurevindeki derslere katılmak için heyecan duyduğunu aktararak, "Annem ve babam burada bir öğretmenin ders verdiğini söylediğinde hemen gelmek istedim. Türkçe ve matematik öğreniyoruz, eğlenceli etkinlikler yapıyoruz, boyamalar yapıyoruz. Kendimi burada bir şeyler anlatırken huzurlu hissediyorum." dedi.

En sevdiği derslerin matematik ve Türkçe olduğunu aktaran Dinçer, Aras'ın kendi yazdığı şiirleri okumasından da çok hoşlandığını dile getirdi.

Dinçer, öğretmenlik mesleğini güzel bulduğunu ancak ileride doktor olmak istediğini, Aras'ın şiirlerini beğendiğini sözlerine ekledi.