9 İlde Organize Suç Operasyonları: 76 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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9 İlde Organize Suç Operasyonları: 76 Şüpheli Yakalandı

9 İlde Organize Suç Operasyonları: 76 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen 'Hücre' operasyonları kapsamında 9 ilde toplam 76 şüphelinin yakalandığını ve 50'sinin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlar sonucu çeşitli suçlarla ilgili çok sayıda silah, uyuşturucu ve belgeler ele geçirildi.

29.01.2025 09:17  Güncelleme: 09:19
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Hücre' operasyonlarında 76 şüphelinin yakalandığını, 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde son 1 haftadır düzenlenen 'Hücre' operasyonlarında; Kırşehir'de M.C.K.'nin, Kahramanmaraş'ta M.Y.'nin, Aksaray'da Y.T.'nin, İstanbul'da A.A.'nın, Hatay'da E.B.'nin, Balıkesir'de M.A.K.'nin, Tunceli'de S.M.'nin, İzmir'de E.K.'nin ve Antalya'da M.D.'nin elebaşılığını yaptığı 9 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Operasyonlar sonucu 76 şüphelinin yakalandığını, 50'sinin tutuklandığını bildiren Bakan Yerlikaya, 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek ve tapu senedi, muhtelif miktarda uyuşturucu ile çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartının ele geçirildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı', 'Tefecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Futbol ve diğer spor müsabaka oyunlarında bahis oynatmak', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Uyuşturucu imal ve ticareti', 'Nitelikli yağma' ve 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi, kendini hukukun üstünde gören, suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizlemeye kararlıyız. Bu doğrultuda, ülkemizin her köşesinde sürdürdüğümüz operasyonlarımız kesintisiz şekilde devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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