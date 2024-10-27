AA ekibi, İsrail'in Lübnan'da vurduğu Türkmen köyünde halka mikrofon uzattı - Son Dakika
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AA ekibi, İsrail'in Lübnan'da vurduğu Türkmen köyünde halka mikrofon uzattı

İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ın Baalbek bölgesinde bulunan Duris köyünde yaşayan Türkmenler, savaş nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi.

27.10.2024 11:48
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İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ın Baalbek bölgesinde bulunan Duris köyünde yaşayan Türkmenler, savaş nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi.

Baalbek, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın en fazla saldırıya maruz kalan bölgelerinden biri olurken Türkmenlerin yaşadığı Duris köyünde ve çevresinde birçok nokta hava saldırılarının hedefi oldu.

AA ekibi, Duris köyü çevresindeki yıkımı görüntüledi ve burada yaşayan "Gorli" ailesi üyelerine mikrofon uzattı.

Duris sakinleri Ahmed Muhammed Gorli, Sade Gorli ve Ali Gorli savaş nedeniyle zor günler yaşadıklarını söylerken, Lübnan Türk Kültür Derneği Başkanı Kemal Maksut da Lübnan Türkmenleri hakkında bilgi verdi.

"Savaşın ne olduğunu öğrendik"

Ailenin en büyüğü olan 88 yaşındaki Ahmed Muhammed Gorli, gençliğinde "Lübnan'da güzleyip Suriye'de kışladıklarını" ve çobanlık yaptığını anlattı.

İsrail saldırıları nedeniyle zor durumda olduklarını ve daha önce de çok savaşa şahitlik ettiğini belirten Ahmed Muhammed Gorli, "Savaşın ne olduğunu öğrendik." dedi.

Ahmed Muhammed Gorli, "Yüreğimiz (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın yanında, kendisini çok seviyoruz. İşittim ki 'kapımız açık size gelin yanımıza' demiş." diye konuştu.

Sade Gorli de savaş nedeniyle korku içinde olduklarını ve İsrail'in sürekli saldırılar düzenlediğini ifade etti.

" Türkiye'yi seviyorlar"

Bekaa Türkmen Derneği Başkanı Ali Gorli, Baalbek'teki durumun çok tehlikeli olduğunu ve genellikle Hizbullah'ın Şii olması sebebiyle Şii toplumunun hedef alındığını aktararak "Türkmenler köylerde genel olarak Şii toplumuyla birlikte yaşıyor. Düşman İsrail burada bize saldırdı. Birini diğerinden ayırt etmedi." ifadelerini kullandı.

Gorli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Lübnan'daki Türkmenlere kapımız açık" açıklamasının ardından birçok telefon altığını belirterek şunları söyledi:

"Bazıları Türkiye'ye gitmek istiyorlar. Türkiye'yi seviyorlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorlar, Türkiye topraklarını seviyorlar ve köklerine dönmek istiyorlar."

Lübnan'da 20-25 bin Türkmen yaşıyor

Lübnan Türk Kültür Derneği Başkanı Kemal Maksud da Lübnan Türkmenleri hakkında bilgi verdi.

Lübnan'da 20-25 bin civarında Türkmen yaşadığını kaydeden Maksud, Türkmenlerin ülkenin kuzeyinde Trablusşam'da bulunan Dınniyye ve Akkar'da bulunan Kavaşra ile Aydamun bölgelerinde; ülkenin doğusunda ise Bekaa Vadisi'nin ortasında ve kuzeyindeki 5 yerleşim bölgesinde yaşadığını söyledi.

Maksud, Lübnan'ın kuzeyinin güvenli olduğunu ancak Bekaa Vadisi'ndeki 5 yerleşim bölgesi çevresinin sürekli İsrail saldırılarına maruz kaldığını belirterek "Özellikle Duris kasabası içinde de bombalama oldu. İnsanlar orada mecburen evlerinden birkaç günlüğüne ayrılıyor ve daha güvenli yerlere gidiyor. Bu bir aydır böyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Lübnanlı Türkmenlere sürekli destek olduğunu kaydeden Maksud, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2010'daki Lübnan ziyareti sırasında Türkmen bölgelerini de ziyaret ettiğini dile getirdi.

Maksud, Türkiye'nin tüm dünyada mazlumların yanında durduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinin kendilerini çok memnun ettiğini vurguladı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Türkmenlerin güvende olduğunu, savaş devam eder ve Bekaa Vadisi'nde durum kötüleşirse oradaki halkın Türkiye'ye gitmek isteyebileceğini ifade eden Maksud, sözlerini şöyle tamamladı:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkamızda durduğunu görmek bizim için son derece özgüven getiren bir konu."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA ekibi, İsrail'in Lübnan'da vurduğu Türkmen köyünde halka mikrofon uzattı - Son Dakika

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