AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın vefatının 5. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın vefatının 5. yılında anma töreni düzenlendi

AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı\'nın vefatının 5. yılında anma töreni düzenlendi

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda hayatını kaybeden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın vefatının 5. yılında anma töreni düzenlendi. Nişancı'nın düştüğü uçurumda yapılan arama çalışmaları ve sonrasında gerçekleşen etkinlikler hakkında bilgi verildi.

23.05.2024 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt- Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle yaptıkları karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek 41 yaşında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 5. yılında anılıyor.

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, dünyanın en zorlu yollarını tanıtan bir internet sitesince "Dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Trabzon-Bayburt arasındaki dağ yamaçlarından geçen Derebaşı Virajları'nın da bulunduğu mevkideki karla mücadele çalışmalarını görüntülemek için 10 Mayıs 2019'da bölgeye gitti.

Ekiple sabah saatlerinde bölgeye ulaşan Nişancı, burada bir süre iş makinesinin kar temizleme çalışmalarını görüntüledi. Nişancı, karla mücadelenin yürütüldüğü coğrafyanın zorluğunu daha geniş açıdan görüntülemek için yamaçtan yukarıya doğru yürüdü.

Bölgeyi buradan kamerayla bir süre daha geniş açıdan görüntüleyen Nişancı, ayağının kayması sonucu düştü. Eğimli alanda kar nedeniyle tutunamayan Abdulkadir Nişancı, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Abdulkadir Nişancı'nın uçuruma yuvarlandığını gören iş makinesi operatörünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler gün boyu bölgede hem karadan hem de havadan yaptıkları aramalara rağmen Nişancı'ya ulaşamadı.

Profesyonel ekipler zorlu coğrafi koşullara rağmen arama çalışmalarını sürdürdü

Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarının ikinci gününe, yaklaşık 200 kişilik sağlık, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi de destek oldu.

Timde görevli dalgıçlar, Nişancı'nın düştüğü uçurumun altındaki bölgeden geçen dere yatağında arama yaptı. Nişancı'nın tripod bağlı kamerası, kaydığı noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda bulundu.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı 12 kişilik Su Altı Arama ve Dağcılık Timi ile Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekibi de aramalara katıldı. Zorlu coğrafi koşullar ve hava muhalefetine rağmen ekipler, gruplar halinde arama faaliyetini sürdürdü.

Ekipler, Nişancı'ya ait ayakkabıyı aramaların üçüncü gününde Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi yakınlarındaki dere kenarında buldu.

Aramalar devam ederken, DSİ ve Karayolları ekipleri ise Nişancı'nın uçuruma düştüğü alandan yaklaşık 1 kilometre yukarıdan dereye akan kaynağın akış hızını azaltmak amacıyla çalışma yaptı.

Nişancı'nın düşmüş olabileceği değerlendirilen alanlara dalgıçların girebilmesi için şelaleden dereye dökülen suyun hızı ve miktarının azaltılması için bent kurularak yapay gölet oluşturuldu.

Gölette tutulan su, motorlar yardımıyla yola paralel serilen borulara aktarılarak 2 kilometre uzaklıktaki kanyona bırakıldı. Bu çalışmaların ardından JÖAK Su Altı Arama ve Dağcılık Timi'nin bölgede yaptığı aramalardan da sonuç alınamadı.

Aramalar sırasında acı olay yaşandı

Aramaların birinci haftasında, Çaykara ilçesinin Çamlıkaya bölgesinde dere içinde arama faaliyetini sürdüren timde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, akıntıya kapılarak şehit oldu.

Şehit Kapaklıkaya'nın naaşı memleketi Çorum'da, Gidergelmez'in cenazesi ise memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Dere yatağında dron kullanılarak yapılan aramalar sırasında, Nişancı'nın düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu bölgede 23 Mayıs 2019'da görüntü tespit edildi.

AFAD ekipleri ve dalgıçlar, görüntünün alındığı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, karların hızla erimesi nedeniyle coşkun akan dereden güçlükle çıkarttıkları cenazenin, ramazanın 5'inci gününde haber yapmak için evinden ayrılan ve bir daha geri dönemeyen Nişancı'ya ait olduğu belirlendi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi olan Abdulkadir Nişancı'nın cenazesi, 24 Mayıs Cuma günü Bayburt merkeze bağlı Söğütlü köyündeki törenin ardından aile kabristanında toprağa verildi.

Serra Beyza ve Zeynep Nilay adında iki kız çocuğu babası olan Abdulkadir Nişancı'nın anısına 15 Temmuz 2019'da Bayburt Valiliği, AA ve Bayburt Üniversitesi işbirliğinde "Anadolu Ajansı Gözüyle 15 Temmuz" fotoğraf sergisi organize edildi. Sergide, Nişancı'nın çektiği fotoğraflar da yer aldı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince 2019 yılında düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda Nişancı adına "Abdulkadir Nişancı Özel Ödülü" verildi.

Bayburt Bilim, Eğitim ve Kültür Derneğince 2020 yılında Nişancı'ya verilen onur ödülü ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

Abdulkadir Nişancı, Anadolu Ajansı, Trabzon, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın vefatının 5. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:44 Rize’de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada Rize'de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:32 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:16:23. #1.12#
SON DAKİKA: AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın vefatının 5. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement